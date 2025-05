Il Consiglio di ProSiebenSat.1 giudica insufficiente l'offerta di MFE-MediaForEurope

Questo giudizio sulla valutazione economica è stato ulteriormente consolidato dai pareri esterni. Morgan Stanley ha fornito la sua assistenza al Consiglio esecutivo, mentre Goldman Sachs ha supportato il Consiglio di vigilanza. Entrambe le analisi indipendenti hanno confermato la prospettiva interna sulla valutazione finanziaria. L'offerta di MFE prevedeva un corrispettivo di 4,48 euro in contanti per ogni azione ProSiebenSat.1, con l'aggiunta di 0,4 azioni di categoria A di MFE. Sommando questi elementi, il prezzo calcolato dell'offerta risulta essere di 5,75 euro per azione. Questo valore è apparso a malapena superiore alla soglia minima legale. Il prezzo medio trimestrale ponderato per i volumi di azioni, fissato dalla BaFin a 5,74 euro, rappresentava infatti il minimo consentito per legge.

Comparato con l'andamento di mercato più recente, il divario si è mostrato ancora più significativo. Il prezzo di chiusura delle azioni ProSiebenSat.1 il 21 maggio 2025 era di 7,01 euro. Il prezzo offerto di 5,75 euro è, pertanto, inferiore di circa il 18% rispetto a quel valore. Dalla prospettiva dei vertici di ProSiebenSat.1, un simile prezzo non riflette in alcun modo il potenziale sviluppo futuro del valore dell'azienda. Ciononostante, i membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza hanno accolto con favore alcuni aspetti della proposta. Hanno infatti apprezzato l'intenzione dichiarata da MFE di voler supportare l'esecuzione della strategia già definita da ProSiebenSat.1. Allo stesso modo, hanno espresso consenso per le possibili cooperazioni nell'area chiave del business Entertainment.

Queste aperture non sono state però sufficienti a superare le riserve sulla valutazione finanziaria dell'offerta nel suo complesso.