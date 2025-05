Platform engineering: la crescita esplosiva e il ruolo chiave dell'AI

Questo perché il Platform Engineering offre soluzioni scalabili e automatizzate, capaci di ridurre i costi operativi, rafforzare la cybersecurity e velocizzare lo sviluppo software. Non è un caso se Gartner lo ha identificato tra le principali tendenze tecnologiche strategiche. La domanda per piattaforme digitali affidabili e performanti sta trasformando settori cruciali: dalla sanità ai servizi finanziari, dall'energia alla mobilità. Questa spinta alla digitalizzazione sta ridisegnando i processi aziendali e le infrastrutture IT. Il mercato dei servizi di Platform Engineering riflette questa accelerazione. Stimato in 5,40 miliardi di dollari nel 2023, si prevede che raggiungerà quasi 45 miliardi entro il 2033. È una crescita straordinaria, pari al 725% in dieci anni, con un CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 23.50%. Questa espansione è alimentata dall'adozione di tecnologie avanzate che rendono le operazioni IT più efficienti e le aziende più agili, tra cui DevOps, CI/CD, cloud computing ed edge computing.

Ma c'è un motore ancora più potente dietro la crescita: l'Intelligenza Artificiale (AI). L'AI sta giocando un ruolo fondamentale nel rendere le organizzazioni IT non solo più efficienti, ma anche più sicure. Un recente report di McKinsey ha evidenziato il potenziale rivoluzionario dell'AI, stimando che possa generare 4,4 trilioni di dollari in crescita della produttività aziendale, grazie alla sua capacità di automatizzare processi e ottimizzare la gestione delle risorse. L'AI sta portando le piattaforme a un livello superiore. Francesco Soncini Sessa, Presidente e Co-founder di Mia-Platform, ha osservato: "L’Intelligenza Artificiale sta trasformando le piattaforme digitali da semplici strumenti operativi a ecosistemi intelligenti, capaci di adattarsi dinamicamente alle esigenze aziendali. Questa evoluzione rappresenta una leva strategica per migliorare efficienza, sicurezza e competitività, aprendo nuove opportunità di innovazione e scalabilità".

L'evoluzione del Platform Engineering si manifesta attraverso tendenze chiave. Eventi come Platmosphere, il più grande in Europa dedicato al tema, che ha riunito oltre 400 partecipanti e 200 aziende, offrono uno spaccato chiaro di dove sta andando il settore. Durante un recente appuntamento, sono emersi otto trend che stanno ridefinendo il panorama tecnologico. - AI-driven development: Le piattaforme sfruttano l'AI per automatizzare creazione di codice, test e deployment. Questo accelera lo sviluppo, riduce errori, ottimizza la scalabilità IT e aumenta sicurezza ed efficienza.;

- Composability: Creare piattaforme con componenti indipendenti e interoperabili. Permette alle aziende di adattarsi rapidamente, migliorando flessibilità, scalabilità e innovazione attraverso sistemi modulari.;

- Fintech: Modernizzazione dei sistemi bancari legacy

- e forte enfasi su sicurezza e compliance

- normativa.



Regolamenti come FIDA e DORA impongono standard elevati, spingendo le banche a investire in piattaforme sicure e scalabili.;

- Healthcare: Due direzioni principali. L'AI-driven Healthcare migliora diagnosi e gestione dati clinici, consentendo analisi in tempo reale. Il Software as a Medical Device (SMD) o Digital Therapeutics (DTx) trasforma il software in una parte della terapia, con standard di certificazione rigorosi.;

- Mobility: L'edge computing accelera la gestione del traffico e la guida autonoma, riducendo la latenza. La decentralizzazione dell'elaborazione dati migliora la reattività. Fondamentale la certificazione del software per garantire affidabilità.;

- Energy: Adozione di cloud-native energy management per monitorare e ottimizzare produzione e distribuzione in tempo reale.



Migliora l'efficienza, riduce sprechi e facilita l'integrazione delle energie rinnovabili.;

- Cybersecurity: Diffusione del DevSecOps. Integra la sicurezza nei processi di sviluppo, riducendo le vulnerabilità e garantendo la conformità. Richiede investimenti crescenti nella sicurezza informatica.;

- Sostenibilità: Utilizzo di piattaforme digitali per ridurre emissioni di CO2 e gestire risorse rinnovabili. Soluzioni basate su AI supportano il monitoraggio ambientale e la transizione energetica. Questi trend mostrano come il Platform Engineering non sia più una scelta, ma una necessità strategica. Con l'AI al centro, le piattaforme digitali stanno ridefinendo il modo in cui le aziende operano, gestiscono i dati e interagiscono con i clienti. È una trasformazione profonda che tocca ogni settore, posizionando le aziende per la competizione futura in un mondo sempre più digitale.