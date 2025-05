Mercato dei mutui negli Stati Uniti: l'ombra dei tassi

Ha toccato il 6,92%, raggiungendo così il livello più alto da febbraio.

Le richieste di rifinanziamento, particolarmente sensibili alle oscillazioni dei tassi, hanno subito un arretramento del 5% rispetto alla settimana precedente. Ciononostante, confrontando il dato con lo stesso periodo dell'anno scorso, si nota un incremento del 27%. Questo evidenzia una dinamica complessa, forse legata a chi ha ancora margini per migliorare le condizioni rispetto ai minimi storici, ma ora deve fare i conti con un contesto diverso.

Anche le domande di mutui per l'acquisto di nuove abitazioni hanno registrato un calo, scendendo del 5,2% nell'arco della stessa settimana. Questo trend sottolinea le difficoltà crescenti per i potenziali acquirenti. I costi finanziari più elevati rendono l'accesso alla proprietà immobiliare sempre più arduo per molte famiglie americane.

Il mercato risente della stretta monetaria.