Bitcoin vola: nuovo record, cosa muove il mercato cripto

La situazione negli Stati Uniti, con il recente declassamento del rating creditizio e un debito pubblico che richiede rifinanziamenti massicci, desta attenzione. Se le aste dei titoli di Stato non trovassero sufficiente domanda, la Federal Reserve potrebbe sentirsi costretta a intervenire. Un'azione di questo tipo implicherebbe un aumento del proprio bilancio Fed. È un dato di fatto che, storicamente, il valore delle criptovalute, e in particolare del Bitcoin, abbia beneficiato da un'espansione del bilancio della banca centrale americana.

Ma l'influenza non si limita agli Stati Uniti. Altri Paesi sviluppati, dall'Europa alla Cina, dal Regno Unito all'Australia, stanno valutando o attuando politiche monetarie più accomodanti, abbassando i tassi di interesse o allentando le condizioni finanziarie. Un contesto di questo tipo è tradizionalmente considerato positivo per gli asset digitali.

Accanto a questi fattori macro, la stessa struttura del mercato cripto presenta dinamiche rialziste. Da un lato, l'offerta di Bitcoin è per definizione fissa e limitata. Dall'altro, la domanda sta crescendo in modo esponenziale e da fonti sempre più diversificate. Non si tratta più solo di investitori individuali. Un numero crescente di società quotate in borsa sta integrando il Bitcoin nelle proprie strategie di tesoreria, effettuando acquisti per miliardi di dollari. Basti pensare a nomi come Tesla o MicroStrategy.

Questa tendenza è amplificata dall'interesse crescente di investitori istituzionali di grande calibro. Fondi pensione e fondi sovrani, ad esempio, stanno incrementando la loro esposizione al Bitcoin, spesso attraverso l'utilizzo di ETF spot approvati, che per loro natura sottraggono attivamente offerta dal mercato.

È evidente che, per quanto importante sia il traguardo dei 109.600 dollari, la visione di lungo termine per il Bitcoin come potenziale asset di riserva globale implicherebbe una capitalizzazione di mercato enormemente superiore ai circa 2,2 trilioni di dollari attuali. L'attuale movimento, con tutti i fattori in gioco, appare quindi un passo significativo in un percorso potenzialmente ancora molto lungo.