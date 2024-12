Mercati USA in ripresa: inflazione rallenta e Wall Street reagisce

Un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che l'indice dei prezzi PCE, la misura preferita dalla Federal Reserve (FED) per l'inflazione, è risultato inferiore alle aspettative degli analisti. Questo dato ha rafforzato l'idea che la crescita dei prezzi sia sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 2% della FED.

"Il dato migliore del previsto per il PCE, che è la misura preferita della FED per l'inflazione, ha permesso agli investitori di tirare un sospiro di sollievo perché forse l'inflazione non è destinata a diventare incontrollabile come si temeva", ha affermato Sam Stovall, capo stratega degli investimenti di CFRA Research a New York.

I mercati azionari avevano subito pressioni durante la settimana a causa delle decisioni delle banche centrali, in particolare della FED, che aveva segnalato un rallentamento nel ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.

I leader repubblicani alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero votato per mantenere operativo il governo federale, evitando una chiusura che avrebbe potuto causare disagi durante le festività natalizie.

Tim Ghriskey, stratega di portafoglio senior presso Ingalls & Snyder a New York, ha commentato: "L'attenzione del mercato negli ultimi giorni è stata focalizzata sull'annuncio della FED di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base e sul fatto che avrebbero iniziato a limitare i futuri tagli dei tassi, scuotendo i mercati. La potenziale chiusura del governo è l'altro grande problema. I mercati non amano mai queste situazioni."

Il Dow Jones Industrial Average è salito del 1,17% a 42.839,46 punti, l'S&P 500 è aumentato dell'1,09% a 5.931,01 punti e il Nasdaq Composite è cresciuto dell'1,03% a 19.

572,60 punti. Le azioni europee hanno registrato la peggiore settimana in oltre tre mesi a causa delle dichiarazioni di Donald Trump su possibili dazi nei confronti dell'Unione Europea. L'indice MSCI che segue le azioni globali è salito dello 0,98%, mentre l'indice STOXX 600 è sceso dello 0,88%.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti dopo i dati sull'inflazione più contenuti del previsto. Il rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni è sceso a 4,528%, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni è sceso a 4,7194%. Il rendimento dei titoli a 2 anni, che riflette le aspettative sui tassi di interesse della FED, è diminuito a 4,315%.

Il dollaro si è indebolito nei confronti di un paniere di valute, anche se si avvia verso la sua terza settimana consecutiva di guadagni. L'indice del dollaro è sceso dello 0,59% a 107,79, mentre l'euro è salito dello 0,64% a 1,0428 dollari.



Il Bitcoin ha invertito le perdite dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione.

I prezzi del petrolio sono aumentati grazie all'indebolimento del dollaro dai massimi di due anni e ai dati PCE, che hanno rafforzato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della FED nel 2025. L'oro è aumentato dopo il rapporto sull'inflazione, ma sembra comunque destinato a chiudere la settimana in perdita.