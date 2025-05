È in quest'ottica che un programma quale un gestionale per aziende di produzione è capace di fare la differenza, essendo pensato per supportare diversi aspetti e ambiti che un'impresa di questo tipo è chiamata a gestire, in modo flessibile e integrato.

Come gestire un'azienda di produzione: gli aspetti principali da considerare

Le sfide con cui devono fare i conti le imprese di produzione sono diverse. Ecco quelle principali da considerare.

Qualità dell'offerta

Una gestione produttiva efficace è in grado di incidere positivamente sulla qualità dell'offerta? La risposta a questa domanda non può che essere affermativa. Si tratta di un aspetto da dare tutt'altro che scontato alla luce di un contesto quale quello attuale in cui gli utenti risultano sempre più esigenti e il numero dei competitor è in continuo aumento.

Costi

Le imprese del comparto produttivo si trovano ad affrontare una sfida particolarmente difficile: coniugare costi contenuti e qualità. Gli articoli forniti dovranno infatti riuscire a soddisfare sia le aspettative dei consumatori finali, sia assicurare l'efficienza dei processi produttivi.

Come raggiungere un simile traguardo? Occorre lavorare sui processi, seguendo scrupolosamente le distinte base che caratterizzano ogni prodotto.

Inoltre, è importante adottare un sistema di tracciabilità, così da riuscire, ad esempio, a risalire alle materie prime impiegate in qualsiasi fase produttiva.

Tale sistema offre vantaggi di non poco conto. È apprezzato da parte della clientela perché impostato sulla trasparenza, cosa che torna particolarmente utile in presenza di contestazioni o richiami.

Inoltre, sempre in caso di criticità, viene semplificata la procedura di sostituzione e cambio dei componenti, limitando tempi e costi.

Attenzione al servizio al cliente

Un'altra sfida che le aziende di produzione si trovano ad affrontare risiede nell'importanza di rispondere alla domanda del consumatore in modo soddisfacente e in tempi rapidi.

Se infatti la gestione delle operazioni di carico e scarico viene effettuata tramite fogli Excel o cartacei, è facile confondere dei codici prodotto oppure perdere tempo a cercare gli articoli nel magazzino.

Problematiche di questo tipo provocano errori e ritardi, complici anche delle mancanze in termini di tracciabilità e di controllo delle scorte in tempo reale.

Proviamo a spiegarci meglio con un esempio. Prendiamo un'azienda specializzata nella produzione di capi di abbigliamento, che viene contattata da un cliente abituale per ricevere una nuova fornitura di costumi in vista dell'estate.



Il loro recapito appare essenziale per il business, così da fidelizzare i clienti già acquisiti e attrarne di nuovi, puntando sulla stagionalità.

La preparazione dell'ordine dovrebbe avvenire con tempistiche brevi, in maniera tale che il cliente possa ricevere quanto richiesto rapidamente. Anche le scorte dovrebbero essere aggiornate in tempo reale, così da organizzare al meglio il magazzino.

Per fare tutto ciò non basta utilizzare dei programmi standard: si rivela imprescindibile avvalersi di strumenti ad hoc.

Integrazione e coordinamento tra reparti

Nell'industria 4.0 spesso ci si trova ad agire su più fronti, o meglio, su più piattaforme tecnologiche.

In virtù di ciò risulta essenziale adottare un sistema centralizzato, che sia accessibile a più persone coinvolte nel processo produttivo.



Questo sistema dovrebbe essere in grado di integrarsi con diversi programmi e servizi in utilizzo in azienda, così da assicurare una governance ottimale dei vari processi.

Affrontare meglio le sfide: l'importanza di dotarsi degli strumenti giusti

In un panorama attuale di digital transformation, per le imprese della modernità è fondamentale dotarsi degli strumenti giusti: l'adeguamento tecnologico non è più un optional, risulta alla base di una gestione di produzione efficiente.

Tra le soluzioni più interessanti troviamo quella di un software gestionale ideale per le aziende di produzione. Un Programma di tale tipologia è in grado di supportare a 360°, in primo luogo per quanto riguarda la gestione del magazzino.

Infatti, offre funzionalità quali la tracciabilità dei prodotti e la gestione scorte di magazzino, consentendo di risalire alle componenti utilizzate per la produzione di ogni prodotto e di verificare la situazione delle scorte in tempo reale.



Una gestione corretta del magazzino consente di risparmiare tempo e denaro, evitando sprechi e offrendo una risposta più soddisfacente e tempestiva ai clienti. Qualcosa che ha ripercussioni positive sul fatturato e sulla reputazione dell'impresa.

Clicca per ingrandire l'immagine