Rating Moody's sugli USA: UBS non vede scossoni per i mercati

La decisione di Moody's di rivedere il rating di credito assegnato agli Stati Uniti non preoccupa eccessivamente gli esperti di UBS. La banca d'affari, in una comunicazione ai propri clienti, ha espresso la convinzione che questa mossa non dovrebbe avere un impatto di vasta portata sui mercati finanziari globali. La valutazione, per UBS, non arriva come una sorpresa inattesa.

Sempre secondo l'analisi di UBS, si considera improbabile una significativa vendita di titoli di Stato USA.