AI in Italia: cresce l'adozione, ma il divario con l'Europa persiste

Guardando più da vicino, si nota come le grandi imprese siano molto più avanti. L'utilizzo dell'AI in queste realtà ha raggiunto il 32,5%, in crescita rispetto al 24,1% del 2023. Anche le aziende di medie dimensioni, quelle tra i cinquanta e i novantanove addetti, mostrano un raddoppio, passando dal 5,6% al 14%. Il quadro cambia radicalmente quando si considerano le PMI, la vera ossatura del nostro sistema produttivo. Soltanto una su quattro dimostra un alto livello di digitalizzazione. Le ragioni di questa lentezza sono molteplici e complesse, spesso legate a limiti strutturali, carenza di risorse economiche e, soprattutto, a una mancanza di orientamento strategico.





Il tema centrale, in effetti, non è puramente tecnologico; affonda le radici in questioni profondamente culturali. In molte imprese, l'implementazione dell'AI appare più una reazione difensiva a spinte esterne che una scelta meditata e consapevole.

Viviamo in uno scenario che cambia rapidamente, dove gli strumenti digitali si moltiplicano a un ritmo superiore alla nostra capacità di comprenderli a fondo. Questo genera un doppio rischio: rincorrere ogni novità per non restare indietro, oppure rimanere paralizzati dalla paura di sbagliare. Manca, in entrambi i casi, una guida chiara, una "bussola" capace di indicare la direzione.

Il dibattito pubblico spesso narra l'AI in termini altisonanti: automazioni rivoluzionarie, efficienze miracolose, trasformazioni epocali. Però, nella realtà quotidiana delle imprese, l'innovazione richiede ben altro oltre alla semplice tecnologia. Esige una vera e propria cultura del cambiamento, fondata sul pensiero critico, su una visione di lungo periodo e su un impegno costante nella formazione. I dati lo confermano senza equivoci: appena il 5,2% delle imprese italiane utilizza più di una tecnologia di AI.

Spesso, l'adozione avviene in modo frammentato, senza una reale integrazione nei processi operativi. L'aggiornamento interno del personale rimane un punto debole: solo il 17,8% delle imprese investe in formazione informatica, un dato inferiore alla media europea del 22,3%. Nelle PMI, le figure specializzate in ICT sono ancora rare, presenti solo nell'11,3% dei casi. La sfida autentica non sta nell'introdurre l'AI, ma nel comprenderla, nel contestualizzarla e nel costruire attorno a essa un modello sostenibile, inclusivo, orientato ai bisogni concreti e coerente con i valori fondanti dell'azienda.





In questo contesto complesso, emerge il ruolo di figure professionali dedicate ad affiancare le imprese nel loro percorso di trasformazione, privilegiando un approccio di accompagnamento piuttosto che di mera fornitura di soluzioni predefinite.



Tra queste, si distingue l'attività di Walter Tripi, Innovation Manager, formatore e consulente di marketing. Negli ultimi anni, ha supportato decine di aziende, principalmente PMI, nel loro cammino verso la trasformazione digitale. Il suo lavoro va oltre la semplice introduzione di strumenti tecnologici; si basa sull'ascolto attento, sull'adattamento alle specifiche esigenze e su una concezione chiara dell'innovazione, vista prima di tutto come un processo umano. Giornalista e formatore con un solido background nella comunicazione, Tripi unisce competenze tecniche a un'attenta analisi dei cambiamenti sociali e culturali indotti dall'innovazione. Collabora con una rete di professionisti per integrare efficacemente i nuovi strumenti digitali nei processi aziendali. Si concentra sull'aiutare le imprese a interpretare l'evoluzione digitale, combinando consulenza strategica con una partecipazione attiva nelle dinamiche interne di comunicazione e marketing.



Parallelamente, è coinvolto in progetti no-profit volti a diffondere la cultura digitale e promuovere la legalità nelle scuole.





"Tecnologie come l'Intelligenza Artificiale sono ormai parte integrante della quotidianità aziendale", osserva Walter Tripi. "Offrono opportunità significative, ma comportano anche rischi se non vengono comprese e gestite in modo consapevole. Affrontare l'innovazione richiede una visione chiara. Più che fornire soluzioni pronte all'uso, il mio compito è supportare le organizzazioni nel processo di orientamento, aiutandole a fare scelte efficaci, allineate ai propri valori e obiettivi. L'innovazione ha un impatto reale solo quando produce risultati concreti e sostenibili".





Nei prossimi anni, l'attività di Walter Tripi mira a un consolidamento strutturale, attraverso l'espansione del team e il rafforzamento delle collaborazioni.



Parallelamente, prosegue il suo impegno nel promuovere e diffondere un approccio all'innovazione fondato sulla responsabilità, sull'accessibilità e sull'attenzione ai valori umani, contribuendo attivamente al dibattito sul ruolo della cultura digitale nella società contemporanea.