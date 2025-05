Eurozona e UE: il saldo commerciale vola nel marzo 2025

Le esportazioni di beni dall'area dell'euro verso i mercati globali hanno raggiunto 279,8 miliardi di euro nel marzo 2025. Un aumento del 13,6% rispetto ai 246,2 miliardi registrati nello stesso mese del 2024. Dall'altro lato, le importazioni dal resto del mondo sono arrivate a 243,0 miliardi di euro, in crescita dell'8,8% rispetto ai 223,4 miliardi di marzo 2024. Questo divario di crescita tra esportazioni e importazioni spiega il miglioramento del saldo commerciale. Questo marcato miglioramento si deve in larga parte all'ottima performance del settore dei prodotti chimici e correlati. Solo questo gruppo ha generato un avanzo di 42,8 miliardi di euro a marzo 2025. Un balzo di ben 19,6 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Anche altri settori hanno dato il loro contributo:

- macchinari e veicoli hanno visto il loro saldo migliorare di 1,3 miliardi di euro;

- il deficit nel settore dell'energia è peggiorato leggermente, di 0,8 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

- altri beni manifatturieri, alimentari e bevande, e materie prime hanno registrato un calo del loro saldo, rispettivamente di 2,7 miliardi, 1,6 miliardi e 0,6 miliardi di euro.

Guardando al primo trimestre del 2025, da gennaio a marzo, l'Eurozona ha accumulato un surplus commerciale di 62,0 miliardi di euro. Era 55,0 miliardi nello stesso periodo del 2024. Le esportazioni sono cresciute del 7,8%, arrivando a 761,5 miliardi di euro. Le importazioni sono aumentate del 7,4%, toccando i 699,5 miliardi di euro. Gli scambi all'interno dell'area dell'euro, il cosiddetto commercio intra-area, hanno toccato 658,2 miliardi di euro nel periodo gennaio-marzo 2025, in aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Passando all'Unione Europea nel suo complesso, il quadro è simile. Il saldo commerciale di beni con il resto del mondo si è attestato su un surplus di 35,3 miliardi di euro a marzo 2025. Anche qui si registra un netto miglioramento rispetto ai 22,3 miliardi di marzo 2024.

Le esportazioni extra-UE hanno totalizzato 254,8 miliardi di euro a marzo 2025, in rialzo del 15,2% rispetto ai 221,2 miliardi di un anno prima. Le importazioni dal resto del mondo sono salite a 219,5 miliardi di euro, con un aumento del 10,4% rispetto ai 198,9 miliardi di marzo 2024. Anche per l'UE, l'avanzo di 35,3 miliardi di euro nel marzo 2025 è stato fortemente influenzato dal settore dei prodotti chimici e correlati. Questo gruppo ha contribuito con un saldo positivo di 41,6 miliardi di euro. Un incremento di 20,0 miliardi su base annua. Il settore dell'energia, pur rimanendo in deficit, ha mostrato un lieve miglioramento di 0,2 miliardi di euro rispetto a marzo 2024. - altri beni manifatturieri, alimentari e bevande, e materie prime hanno visto il loro saldo calare rispettivamente di 4,4 miliardi, 2,1 miliardi e 0,7 miliardi di euro.



Nel primo trimestre 2025, l'UE ha registrato un surplus di 52,1 miliardi di euro, lievemente superiore ai 50,9 miliardi dello stesso periodo del 2024. Le esportazioni extra-UE sono aumentate del 9,1%, raggiungendo 689,5 miliardi di euro. Le importazioni sono cresciute del 9,7%, attestandosi a 637,4 miliardi di euro. Il commercio tra i paesi membri dell'UE ha raggiunto 1.033,2 miliardi di euro nel periodo gennaio-marzo 2025, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. La solida performance del settore chimico sostiene gli scambi esteri dell'Europa.