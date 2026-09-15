Germania e sentiment ZEW: cosa nascondono i numeri di settembre



In economia, dopotutto, essere meno pessimisti del mese scorso è già una forma di successo.

Questa stabilità nasconde dinamiche complesse che il sentiment imprese B2B deve monitorare con attenzione. Il motore della crescita non è più solo la manifattura, ma un mix di stimoli fiscali e capacità di esportazione che tiene a galla il PIL tedesco. Le parole di Achim Wambach, presidente dello ZEW, chiariscono il perimetro in cui ci muoviamo: "L'indicatore ZEW del clima economico rimane stabile. Gli esperti mostrano un cauto ottimismo riguardo alla ripresa dell'economia. La crescita continua a essere trainata dalle misure fiscali e riceve ulteriore impulso dal dinamismo delle esportazioni. Tuttavia, i rischi sono considerevoli: i prezzi dell'energia persistentemente elevati, dovuti al perdurare del conflitto in Iran, e l'ulteriore incertezza causata dagli attacchi ibridi gravano sull'economia". Una dichiarazione che non lascia spazio a facili entusiasmi, ma che fotografa una resistenza tecnica difficile da ignorare.

Settori a confronto e dinamiche del mercato europeo

Mentre i vertici della BCE osservano l'inflazione, i settori industriali e finanziari reagiscono in modo opposto alle sollecitazioni esterne.











Il comparto dei servizi finanziari appare tonico. Le banche e le assicurazioni cavalcano l'onda dei tassi alti, trasformando quello che per molti è un peso in una opportunità di profitto. Al contrario, i giganti dell'acciaio e dell'auto continuano a soffrire, appesantiti da costi strutturali e da una transizione che sembra correre più veloce della loro capacità di adattamento. L'indicatore ZEW settembre mette in luce una spaccatura netta: la finanza sorride, la fabbrica fatica. Eppure, anche in questo marasma, il settore bancario ha saputo recuperare terreno con una forza inaspettata.

Ecco i dati più rilevanti emersi per i diversi comparti economici:

- settore bancario: 52,9 punti

- comparto assicurativo: 46,4 punti

- area euro (aspettative): 25,8 punti

- industria siderurgica e metallurgica: -16,7 punti

- industria automobilistica: -22,6 punti.

Se la Germania prova a stabilizzarsi, l'intera Europa mostra invece qualche segno di stanchezza nelle previsioni a lungo termine. Il saldo per l'area euro è sceso di 5,6 punti, fermandosi a +25,8.



È un segnale che il sentiment imprese oltre i confini tedeschi sta diventando più prudente. Nondimeno, la percezione della situazione attuale nel resto del continente è migliorata, salendo a -13,9 punti. Si tratta di una sorta di paradosso statistico: stiamo meglio oggi di quanto pensassimo ieri, ma abbiamo più paura del domani. Ciononostante, il mercato non sembra intenzionato a cedere il passo alla paura, preferendo concentrarsi su una lenta ma costante risalita che potrebbe trovare terreno fertile nei prossimi mesi, a patto che le tensioni geopolitiche in Iran non incendino nuovamente i costi logistici e produttivi.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 15/09/2026



