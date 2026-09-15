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15/09/2026

Germania e sentiment ZEW: cosa nascondono i numeri di settembre


Germania e sentiment ZEW: cosa nascondono i numeri di settembre

Il clima che si respira nelle sale operative di Francoforte sembra suggerire una strana forma di resilienza. Le aspettative economiche Germania per il mese di settembre si muovono appena, segnando un timido passo avanti di 0,5 punti che porta l'indice a quota +34,7. Non è un balzo, ma una vibrazione positiva che interrompe i timori di un crollo verticale in un momento in cui l'industria europea cerca di non affogare. Il dato più sorprendente riguarda però la percezione del presente. La valutazione sulla situazione attuale ha registrato un balzo di 14,0 punti, portandosi a -47,1 punti: un numero che, pur restando in territorio negativo, viene accolto quasi come una vittoria da chi è abituato a vedere il bicchiere mezzo vuoto.


In economia, dopotutto, essere meno pessimisti del mese scorso è già una forma di successo.

Questa stabilità nasconde dinamiche complesse che il sentiment imprese B2B deve monitorare con attenzione. Il motore della crescita non è più solo la manifattura, ma un mix di stimoli fiscali e capacità di esportazione che tiene a galla il PIL tedesco. Le parole di Achim Wambach, presidente dello ZEW, chiariscono il perimetro in cui ci muoviamo: "L'indicatore ZEW del clima economico rimane stabile. Gli esperti mostrano un cauto ottimismo riguardo alla ripresa dell'economia. La crescita continua a essere trainata dalle misure fiscali e riceve ulteriore impulso dal dinamismo delle esportazioni. Tuttavia, i rischi sono considerevoli: i prezzi dell'energia persistentemente elevati, dovuti al perdurare del conflitto in Iran, e l'ulteriore incertezza causata dagli attacchi ibridi gravano sull'economia". Una dichiarazione che non lascia spazio a facili entusiasmi, ma che fotografa una resistenza tecnica difficile da ignorare.

Settori a confronto e dinamiche del mercato europeo

Mentre i vertici della BCE osservano l'inflazione, i settori industriali e finanziari reagiscono in modo opposto alle sollecitazioni esterne.




Il comparto dei servizi finanziari appare tonico. Le banche e le assicurazioni cavalcano l'onda dei tassi alti, trasformando quello che per molti è un peso in una opportunità di profitto. Al contrario, i giganti dell'acciaio e dell'auto continuano a soffrire, appesantiti da costi strutturali e da una transizione che sembra correre più veloce della loro capacità di adattamento. L'indicatore ZEW settembre mette in luce una spaccatura netta: la finanza sorride, la fabbrica fatica. Eppure, anche in questo marasma, il settore bancario ha saputo recuperare terreno con una forza inaspettata.

Ecco i dati più rilevanti emersi per i diversi comparti economici:

- settore bancario: 52,9 punti

- comparto assicurativo: 46,4 punti

- area euro (aspettative): 25,8 punti

- industria siderurgica e metallurgica: -16,7 punti

- industria automobilistica: -22,6 punti.

Se la Germania prova a stabilizzarsi, l'intera Europa mostra invece qualche segno di stanchezza nelle previsioni a lungo termine. Il saldo per l'area euro è sceso di 5,6 punti, fermandosi a +25,8.


È un segnale che il sentiment imprese oltre i confini tedeschi sta diventando più prudente. Nondimeno, la percezione della situazione attuale nel resto del continente è migliorata, salendo a -13,9 punti. Si tratta di una sorta di paradosso statistico: stiamo meglio oggi di quanto pensassimo ieri, ma abbiamo più paura del domani. Ciononostante, il mercato non sembra intenzionato a cedere il passo alla paura, preferendo concentrarsi su una lenta ma costante risalita che potrebbe trovare terreno fertile nei prossimi mesi, a patto che le tensioni geopolitiche in Iran non incendino nuovamente i costi logistici e produttivi.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 15/09/2026

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