Bonus elettrodomestici: cosa cambia nel 2025 (ma aspettate il decreto attuativo)





Arrivano novità per chi vuole rinnovare gli elettrodomestici. Il Governo, con un emendamento alla manovra, ha introdotto il Bonus elettrodomestici 2025. Questa misura permette di rottamare i vecchi apparecchi e acquistarne di nuovi, con un occhio all'efficienza energetica.

Il bonus prevede un rimborso del 30% sulla spesa, fino a un massimo di 100 euro per ogni elettrodomestico. In alcuni casi, l'importo può salire. L'obiettivo è incentivare la sostituzione dei vecchi apparecchi con modelli più efficienti, riducendo i consumi energetici e promuovendo il riciclo.

Questo bonus, parte della manovra in discussione alla Camera, mira a spingere verso una maggiore efficienza energetica nelle case italiane. La sostituzione degli elettrodomestici, infatti, può fare la differenza. Il bonus promuove anche lo smaltimento corretto degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo. Il fondo stanziato per il 2025 è di 50 milioni di euro e l'iniziativa sarà valida fino a esaurimento delle risorse.

Come funzionerà il Bonus Elettrodomestici 2025?

Dal 2025, chi acquista un elettrodomestico di classe energetica non inferiore alla B, prodotto in Europa e rottama il vecchio modello, riceverà un rimborso del 30%. Il rimborso massimo è di 100 euro per apparecchio, ma sale a 200 euro per chi ha un indicatore della situazione economica famigliare inferiore a 25.000 euro. Il bonus sarà effettivo dopo l'emanazione del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), previsto entro il 28 febbraio 2025.

Questo incentivo offre un'opportunità per le famiglie di ammodernare la casa, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale. Un cambio di elettrodomestici, infatti, può tradursi in bollette meno salate e in un minor impatto sul pianeta.