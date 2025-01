Intesa Sanpaolo acquista Bitcoin, una svolta nel panorama bancario

Wired Italia ha successivamente verificato la veridicità della fuga di notizie contattando direttamente Intesa Sanpaolo, che ha confermato l'acquisto. Tuttavia, la banca non ha fornito ulteriori dettagli o motivazioni dietro questa mossa strategica.

Dalle email emerse, si evince che l'acquisto è stato effettuato nella mattinata del 13 gennaio 2025. In quel giorno, il prezzo del bitcoin ha oscillato tra un massimo di 93.130 euro e un minimo di 88.496 euro. Pertanto, si stima che Intesa Sanpaolo abbia acquistato i bitcoin a un prezzo compreso tra i 91.000 e gli 89.000 euro ciascuno.

L'email incriminata, attribuita a Niccolò Bardoscia, responsabile del trading e degli investimenti in asset digitali di Intesa Sanpaolo, recitava: “A oggi 13/01/2025, Intesa Sanpaolo possiede 11 bitcoin.



Grazie a tutti per il lavoro di squadra”. Questo breve messaggio ha confermato la conclusione dell'operazione e l'impegno del team coinvolto. Nonostante la conferma dell'acquisto da parte di Intesa Sanpaolo, restano ancora in sospeso i dettagli cruciali: le ragioni precise, la strategia di investimento e le circostanze specifiche che hanno portato a questa decisione.

Questo investimento rappresenta una novità assoluta per il settore bancario italiano. Nessun altro grande gruppo bancario ha mai annunciato pubblicamente l'acquisto diretto di criptovalute come asset di portafoglio. Fino ad ora, l'approccio al tema delle criptovalute era rimasto prudente. L'acquisto da parte di Intesa Sanpaolo, un primato, rompe questa tendenza e si pone in controtendenza rispetto all'approccio più conservativo promosso dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che in passato ha spesso espresso perplessità nei confronti degli investimenti in bitcoin e altre criptovalute.

L'acquisto di bitcoin da parte di Intesa Sanpaolo si configura come un evento di grande rilevanza, destinato a suscitare un acceso dibattito e a influenzare le future strategie degli altri istituti finanziari del paese. La mossa, infatti, potrebbe segnalare un potenziale cambiamento di atteggiamento nei confronti degli asset digitali da parte del mondo bancario italiano.

In sintesi, Banca Intesa Sanpaolo ha acquistato 11 bitcoin per circa un milione di euro, una mossa senza precedenti nel panorama bancario italiano. L'operazione è emersa da una fuga di notizie su 4Chan e confermata da Intesa Sanpaolo stessa. Il valore stimato dell'acquisto è tra gli 89.000 e i 91.000 euro per bitcoin. L'evento segna una possibile svolta nell'approccio delle banche italiane verso le criptovalute, in controtendenza rispetto alle posizioni più caute della Banca d'Italia.