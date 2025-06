Bilancia commerciale dell'Area Euro e dell'UE: aprile 2025 mostra un calo

I recenti dati sul commercio internazionale rivelano un quadro complesso per l'Area Euro ad aprile 2025. La bilancia commerciale ha registrato un surplus di 9,9 miliardi di euro, un valore ben distante dai 37,3 miliardi di euro di surplus visti solo il mese prima, a marzo. Questa forte contrazione mensile è dipesa in gran parte dalla performance del settore chimico, il cui surplus è crollato da 42,8 miliardi a 22,1 miliardi di euro in un solo mese.

Confrontando il dato di aprile 2025 con quello di aprile 2024, quando il surplus era di 13,6 miliardi di euro, la diminuzione appare più contenuta, attestandosi a 3,7 miliardi di euro.