PIL italiano: incertezza nel quarto trimestre 2024 secondo Confindustria





L'economia italiana si trova in un momento di grande incertezza. Dopo una fase di stop nel terzo trimestre, il prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre è avvolto da molteplici incognite. Da una parte, la fiducia è bassa, l'industria è in difficoltà, l'export è debole e l'Eurozona non brilla; dall'altra, ci sono segnali positivi come la crescita del turismo e dei servizi, il calo dei tassi di interesse, l'inflazione ridotta e l'attuazione del PNRR. Questa situazione crea una tensione tra fattori che spingono l'economia verso l'alto e ostacoli strutturali che la frenano.

Tassi in calo, ma sale lo spread francese

Le banche centrali, come la BCE (Banca Centrale Europea) e la FED (Federal Reserve), hanno effettuato tagli dei tassi ufficiali nei mesi scorsi. I mercati si aspettano ulteriori riduzioni. In Europa, tuttavia, si registra un aumento del tasso sovrano francese, causato da instabilità politica e crescita del debito. Di conseguenza, lo spread tra i titoli francesi e i Bund tedeschi è aumentato, superando quello di altri paesi come Spagna, Italia e Grecia. Lo spread è un indicatore della fiducia che i mercati hanno nei confronti di un paese; più alto è lo spread, maggiore è il rischio percepito.

Inflazione meno bassa

A novembre, l'inflazione in Italia è risalita all'1,4% annuo. Questo dato è più vicino all'inflazione core (1,9%), che esclude i prezzi dei beni energetici, poiché i prezzi dell'energia diminuiscono meno del previsto (-5,5%).

La situazione internazionale è altrettanto complessa, con una Eurozona debole e un'economia statunitense incerta. Solo i dati dei prossimi mesi potranno dare indicazioni più chiare sul futuro dell'economia italiana.