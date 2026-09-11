Economia
11/09/2026
Regno Unito: l'inatteso balzo dell'industria che spiazza le stime
Titolo: Regno Unito: l'inatteso balzo dell'industria che spiazza le stime Sommario: Analisti (ONS): i rilevamenti di luglio evidenziano un recupero manifatturiero oltre le attese. Il comparto produttivo del Regno Unito mostra una netta inversione di tendenza nei dati ufficiali presentati dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS), con i comparti manifatturiero e industriale che a luglio 2026 battono ampiamente le proiezioni formulate dai mercati.
Nel dettaglio, l'indice della produzione industriale segna una progressione congiunturale dello 0,2%, ribaltando il calo dello 0,2% registrato nel mese precedente e superando le aspettative degli analisti ferme a un ribasso del -0,2%.
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