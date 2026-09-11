Economia

11/09/2026

Regno Unito: l'inatteso balzo dell'industria che spiazza le stime


Regno Unito: l'inatteso balzo dell'industria che spiazza le stime

Titolo: Regno Unito: l'inatteso balzo dell'industria che spiazza le stime Sommario: Analisti (ONS): i rilevamenti di luglio evidenziano un recupero manifatturiero oltre le attese. Il comparto produttivo del Regno Unito mostra una netta inversione di tendenza nei dati ufficiali presentati dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS), con i comparti manifatturiero e industriale che a luglio 2026 battono ampiamente le proiezioni formulate dai mercati.

Nel dettaglio, l'indice della produzione industriale segna una progressione congiunturale dello 0,2%, ribaltando il calo dello 0,2% registrato nel mese precedente e superando le aspettative degli analisti ferme a un ribasso del -0,2%.


Su base tendenziale annua, il dato evidenzia un incremento dello 0,6%, oltrepassando il +0,2% stimato dal consensus e recuperando terreno rispetto alla flessione del -0,2% rilevata a giugno.

Una spinta ancora più vigorosa giunge dal segmento della produzione manifatturiera, che registra una crescita mensile dello 0,9% contro il +0,2% atteso dagli esperti e dopo il -0,5% contabilizzato a maggio. Sull'orizzonte annuale, l'incremento sale al 2,6%, battendo il +2% previsto dal consensus e rafforzando la dinamica favorevole dopo il +0,5% del mese precedente.


Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 11/09/2026

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