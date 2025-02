L'oro sfiora i tremila dollari: cosa sta succedendo alle banche centrali





Nella sessione asiatica, il prezzo dell'oro ha fatto un'incursione verso i 3.000 dollari l'oncia, toccando quota 2.942 dollari. Questo aumento è stato interpretato come una valvola di sfogo dei mercati di fronte all'imprevedibilità di Donald Trump. Le banche centrali sono state grandi acquirenti di oro negli ultimi mesi, insieme agli investitori in cerca di sicurezza. Le preoccupazioni sulle tariffe statunitensi sull'oro hanno anche innescato una corsa per trasferire il metallo prezioso dai caveau di Londra attraverso l'Atlantico.