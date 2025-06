Mercati in attesa mentre USA e Cina trattano a Londra

I mercati sperano in un accordo che chiarisca i dettagli sul controllo delle esportazioni tecnologiche americane, sulle terre rare cinesi e, ovviamente, sul livello finale medio delle tariffe.

Dati recenti suggeriscono che la guerra commerciale sta pesando su entrambe le grandi economie, un fatto che presto potrebbe scuotere anche altre importanti nazioni. Gli investitori globali cercano con urgenza nuovi accordi commerciali. Resta circa un mese prima che la pausa sui dazi annunciata da Trump scada. La mappa della produzione mondiale di terre rare sottolinea l'importanza di questa risorsa nelle discussioni.

Nel frattempo, l'attenzione si sposta anche sul Regno Unito. È attesa la pubblicazione del rapporto sull'occupazione. Investitori e Bank of England osservano con interesse l'andamento della crescita dei salari ad aprile, un indicatore delle pressioni sui prezzi più generali.

Segnali di un rallentamento nella crescita delle buste paga potrebbero essere un sollievo per i decisori della Bank of England, attualmente divisi sull'opportunità di ulteriori allentamenti della politica monetaria.

Su un altro fronte, il settore sanitario globale è finito nel mirino. Negli USA, il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., noto per il suo scetticismo sui vaccini, ha rimosso tutti i membri di un panel di esperti vaccinali del US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Questa mossa potrebbe creare grattacapi per aziende come GSK, Sanofi, AstraZeneca, Moderna e BioNTech, che potrebbero dover affrontare tempi più lunghi per l'approvazione dei vaccini.

Nemmeno le agenzie pubblicitarie sono state risparmiate dall'indagine.

Il Wall Street Journal ha riferito che la Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha richiesto informazioni ad alcune delle principali aziende del settore.

Il quadro economico e politico globale presenta dunque diversi punti critici, dal commercio internazionale alle politiche interne settoriali, che continuano a influenzare l'umore dei mercati e le prospettive per le aziende su scala mondiale. Questi sviluppi richiedono un'attenta osservazione costante.