Eurozona: produzione di servizi in ripresa a marzo

La prospettiva su base annua è altrettanto positiva e conferma il trend di crescita sottostante. A marzo 2025, raffrontato allo stesso mese dell'anno precedente, la produzione di servizi è cresciuta del 2,9% in entrambe le aree geografiche, Eurozona e UE.

Analizzando la performance mensile dei vari settori nell'area dell'euro a marzo 2025, si osservano andamenti diversificati:

- il settore del trasporto e stoccaggio ha visto una leggera contrazione, diminuendo dello 0,6%;

- i servizi di alloggio e ristorazione hanno mostrato una crescita contenuta, salendo dello 0,1%;

- il settore dell'informazione e comunicazione ha registrato un aumento più netto, pari all'1,8%;

- le attività immobiliari sono cresciute dell'1,1%;

- le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno segnato un incremento dello 0,5%;

- i servizi amministrativi e di supporto sono aumentati dell'1,5%.

Nell'ambito dell'UE, il confronto mensile per settore presenta dinamiche in parte simili: la produzione di servizi è diminuita per il trasporto e stoccaggio dello 0,3%; è aumentata per i servizi di alloggio e ristorazione dello 0,1%; è salita per l'informazione e comunicazione dell'1,0%; ha visto un aumento per le attività immobiliari dello 0,8%; è cresciuta per le attività professionali, scientifiche e tecniche dello 0,4%; i servizi amministrativi e di supporto hanno segnato un robusto +1,5%.

Passando all'analisi della performance mensile tra gli Stati membri per i quali i dati sono disponibili, si notano differenze marcate.

Gli incrementi mensili più elevati sono stati registrati in:

- Lussemburgo (+8,5%);

- Francia (+0,9%);

- Slovenia (+0,8%).

Al contrario, le diminuzioni più significative si sono osservate in:

- Slovacchia (-2,8%);

- Bulgaria (-2,5%);

- Malta (-2,0%).

Importante notare come l'Italia abbia fatto registrare un aumento mensile dello 0,7%, lo stesso valore della Germania.

Volgendo lo sguardo al confronto annuale, marzo 2025 rispetto a marzo 2024, la situazione per settori nell'area dell'euro appare la seguente:

- il trasporto e stoccaggio è cresciuto dell'1,9%;

- i servizi di alloggio e ristorazione hanno mostrato una lieve contrazione dello 0,6%;

- l'informazione e comunicazione ha segnato un aumento molto significativo, ben il 6,3%;

- le attività immobiliari sono salite dell'1,8%;

- le attività professionali, scientifiche e tecniche sono aumentate del 3,7%;

- i servizi amministrativi e di supporto hanno registrato un incremento dell'1,1%.



Nell'UE, la crescita annuale per settore presenta queste cifre: il trasporto e stoccaggio è cresciuto del 2,8%; i servizi di alloggio e ristorazione sono diminuiti dello 0,4%; l'informazione e comunicazione ha segnato un aumento del 5,7%; le attività immobiliari sono salite dell'1,8%; le attività professionali, scientifiche e tecniche sono cresciute del 3,4%; i servizi amministrativi e di supporto sono aumentati dell'1,4%.

Tra gli Stati membri con dati disponibili, il confronto annuo rivela differenze sostanziali nelle traiettorie di crescita.

Gli incrementi annui più elevati sono stati osservati in:

- Danimarca (+10,9%);

- Lussemburgo (+7,8%);

- Grecia (+5,9%).

Le flessioni più significative su base annua si sono viste a:

- Malta (-4,5%);

- Slovenia (-0,4%);

- Svezia (-0,3%).



L'andamento annuale per l'Italia ha segnato un +0,2%. La Germania ha registrato un aumento del 2,0%, mentre la Francia ha mostrato una crescita più robusta, pari al 4,6%.