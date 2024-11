Offerte energia: prezzi in aumento, gas più caro di luce



Il costo delle forniture di luce e gas sul mercato libero è in aumento, con il gas che registra un rincaro maggiore rispetto all'energia elettrica. Lo rivela un report di Assium, l'associazione italiana degli Utility Manager, che ha analizzato le offerte attive a partire da novembre nelle città italiane.

Gas: rincari significativi per le offerte a prezzo variabile

Per un contratto a prezzo fisso per il gas, la bolletta media varia da un minimo di 1.618 euro annui a Milano, Trento e Trieste, fino a 1.825 euro a Roma. Rispetto a maggio 2024, il rincaro medio si attesta al +6,17%, con Napoli che registra l'aumento più basso (+4,49%) e Milano, Trento e Trieste quello più elevato (+6,6%). In termini di spesa, questo significa circa 100 euro in più all'anno per utenza.

Le offerte a prezzo variabile, invece, presentano rincari ancora più significativi. La migliore offerta disponibile oggi sul mercato libero è in media il 12,5% più alta rispetto a sei mesi fa, con una forbice che va dal +11,3% di Palermo al +13,5% di Trento. La bolletta media nelle principali città italiane è di 1.697 euro annui, contro i 1.508 euro dello scorso maggio, con un rincaro pari a quasi 190 euro all'anno per chi attiva oggi una fornitura a prezzo variabile.

Energia elettrica: offerte omogenee ma con un rincaro del 7,5%-8,43%

Sul mercato libero della luce, le offerte sono più omogenee sul territorio. La migliore offerta disponibile sul portale Arera è la stessa in tutte le città, con condizioni identiche. Considerata una famiglia con 3 kW di potenza e un consumo da 2.700 kWh annui, la bolletta media è di 735,08 euro per il prezzo fisso e di 732,51 euro per il prezzo variabile.

Rispetto a sei mesi fa, la bolletta della luce per chi attiva oggi una fornitura sul mercato libero è più alta dell'8,43% per il prezzo fisso (+57 euro annui a utenza) e del 7,5% per il prezzo variabile (+51 euro annui). Rispetto al mercato tutelato, dove sono rimasti i clienti vulnerabili, la maggiore spesa con queste offerte si attesta a circa 100 euro annui a utenza.