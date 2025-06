Economia Giappone: il PIL del primo trimestre 2024 rivisto al rialzo

È un risultato che comunque impallidisce se confrontato con il trimestre precedente, dove l'economia giapponese aveva registrato una crescita più robusta, pari allo 0,6%.

Anche la lettura su base annua è stata corretta positivamente. Si parla ora di una flessione contenuta allo 0,2%, ben al di sopra del -0,7% precedentemente stimato. Anche in questo caso, la performance è lontana dal solido +2,2% visto nell'ultimo trimestre del 2023.

Osservando le componenti interne, si nota come i consumi interni in Giappone continuino a rappresentare un freno. Nonostante una modesta crescita confermata allo 0,1% (un piccolo passo avanti rispetto alla stima preliminare), la spesa delle famiglie rimane debole, limitando la spinta alla ripresa. Diverso il discorso per gli investimenti, che hanno mostrato un incremento dell'1,1%. Questa cifra, per quanto positiva, è comunque leggermente inferiore all'1,4% ipotizzato inizialmente.

Infine, la domanda estera ha confermato la sua debolezza, segnando un calo dello 0,8%, un fattore che continua a pesare sul bilancio economico complessivo.

Nel complesso, la revisione del PIL Giappone offre una prospettiva meno negativa, ma evidenzia una ripresa ancora fragile e disomogenea per l'economia del paese, con luci e ombre che rendono incerto il percorso futuro.