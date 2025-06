Contratto Stellantis: un aumento di 140 euro per 60mila lavoratori

Un'intesa importante è stata siglata per i lavoratori del gruppo Stellantis. Dopo mesi di trattative, l'accordo sul Contratto Collettivo Specifico di Livello, noto come CCSL, è finalmente arrivato. Questo rinnovo coinvolge decine di migliaia di dipendenti in tutta Italia, un segnale significativo in un momento di fermento per il settore.

L'intesa, valida per il biennio economico 2025-2026, porterà un aumento complessivo della paga base del 6,6%. Questo si traduce in circa 140 euro in più al mese per i lavoratori interessati.