Economia

08/09/2026

FTSE MIB in lieve calo: cosa spinge le azioni italiane?


FTSE MIB in lieve calo: cosa spinge le azioni italiane?

Il mercato azionario italiano ha iniziato la giornata con una leggera flessione, ma il ritmo di mercato non è mai così monotono.

Il FTSE MIB ha chiuso a 52.178 punti, segnando una perdita dello 0,1%, un dato che suggerisce cautela tra gli operatori.

Tra i titoli più colpiti, Stellantis è sceso del 3,2% a seguito dell’entrata in vigore delle tariffe canadesi sui prodotti statunitensi; paradossalmente, le tariffe hanno colpito più la fabbrica di auto che il negozio di souvenir.

Nel frattempo, le trattative transatlantiche tra UE e Canada proseguono, con annunci previsti per la prossima settimana.


Poste Italiane ha migliorato la sua offerta per Telecom Italia, proponendo un rialzo del 0,5% rispetto alla proposta precedente, mentre Inwit ha avanzato del 3,1% con una controfferta.

Il settore energetico ha registrato una performance positiva, trainato da un rialzo dei prezzi del petrolio; Eni è salita dell’1,2% dopo la firma di un accordo con la malese Petronas per lo sviluppo di bio‑gasolina destinata alle corse motoristiche.

Le azioni della difesa hanno beneficiato di un nuovo patto bilaterale tra Italia e Grecia, volto a fornire due fregate FREMM; Fincantieri giocherà un ruolo di primo piano, con un incremento del 2,1% del titolo.

Il consorzio di Leonardo ha siglato un accordo di joint venture con Madrid, mentre Avio ha registrato un rialzo dell’1,8% grazie a contratti di lancio recentemente aggiudicati.

Nel comparto bancario, i grandi gruppi sono rimasti divisi: UniCredit ha ottenuto l’autorizzazione della BCE per applicare regole di capitale più leggere alle proprie attività assicurative, una mossa che ha spinto il titolo su un leggero +0,3%.




L’andamento delle azioni del FTSE MIB rimane quindi un indicatore chiave per gli investitori B2B che monitorano il trend di mercato italiano e cercano opportunità di crescita in settori come energia, difesa e telecomunicazioni.

Nonostante le turbolenze, il panorama rimane ricco di spunti per chi sa leggere tra le righe.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 08/09/2026

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