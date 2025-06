Mercato lavoro USA: richieste sussidi volano, un campanello d'allarme?

Questo indicatore aiuta a smussare i picchi e le cadute occasionali, offrendo una visione più stabile del trend. Ebbene, anche questa media ha mostrato un rialzo, portandosi a 235.000 unità. Un incremento di 4.500 unità rispetto alla media di 230.500 della settimana precedente. Non tutte le notizie vanno nella stessa direzione, comunque. Le richieste continuative di sussidio mostrano un quadro leggermente diverso. Nella settimana al 23 maggio, chi già riceveva l'aiuto era pari a 1.904.000 persone. È un calo di 3.000 unità rispetto alla settimana prima e inferiore alle 1.910.000 richieste dagli economisti. Questo lieve calo per chi è già nel sistema potrebbe suggerire che alcune persone riescono a trovare una nuova occupazione, nonostante l'aumento delle nuove iscrizioni. L'insieme dei dati dipinge un quadro complesso per il mercato del lavoro USA, con l'attenzione ora puntata sui prossimi sviluppi per capire se l'aumento delle nuove richieste sia un incidente di percorso o l'inizio di una tendenza più ampia.