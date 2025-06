Il deficit commerciale USA crolla ad aprile

Il miglioramento della bilancia commerciale è il risultato di dinamiche opposte tra flussi in entrata e in uscita. Le esportazioni di beni e servizi dagli Stati Uniti sono aumentate, raggiungendo i 289,4 miliardi di dollari. Al contempo, le importazioni hanno segnato una diminuzione, fermandosi a 351 miliardi di dollari. Questa contrazione delle importazioni potrebbe essere in parte una conseguenza dell'introduzione di nuovi dazi commerciali, che rendono l'acquisto di merci dall'estero meno vantaggioso.