Perché Carlo Messina è il banchiere europeo dell'anno

La sua leadership ha plasmato un modello di successo.

Il premio, istituito nel 1994 e promosso da Nader Maleki, viene conferito annualmente durante la Euro finance week. La motivazione specifica per Messina sottolinea in particolare i traguardi raggiunti lo scorso anno. La banca ha registrato un utile record, un risultato che ha suscitato ampio apprezzamento sia nella stampa specializzata che tra gli azionisti.

Grazie a questa performance robusta, Intesa Sanpaolo si è trovata nella posizione di poter distribuire un dividendo record, superando i 6 miliardi di euro. Una cifra che testimonia la forza degli affari e la capacità di generare valore per chi ha investito nell'istituto.

Sotto la gestione di Carlo Messina, la capitalizzazione di mercato di Intesa Sanpaolo ha visto una crescita esponenziale.

È più che triplicata, superando oggi gli 80 miliardi di euro. Questo posiziona la banca tra le prime per valore in Europa.

Ma l'impegno va oltre i numeri puramente finanziari. L'organizzazione che ha conferito il premio mette in risalto anche l'attenzione della banca verso temi cruciali per il futuro. In particolare, viene sottolineato il ruolo attivo nella transizione ecologica: dal 2021 ad oggi, Intesa Sanpaolo ha erogato finanziamenti per oltre 70 miliardi di euro destinati a progetti green. Inoltre, vengono ricordati gli ambiziosi programmi plurimiliardari lanciati continuamente da Messina per sostenere la coesione sociale in Italia. Per la Group of 20+1, tutti questi elementi combinati fanno di Carlo Messina un meritevole "European Banker of the Year 2024".