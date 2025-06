La tensione commerciale USA scuote i mercati globali

I mercati finanziari mostrano nervosismo mentre si avvicina la scadenza per i partner commerciali degli Stati Uniti: devono presentare la loro offerta per evitare tariffe elevate. Proprio oggi entrano in vigore i dazi statunitensi su acciaio e alluminio importati. Questo scenario crea incertezza tra gli investitori.

Solo il Regno Unito ha raggiunto un accordo preliminare durante la pausa di 90 giorni concessa dall'amministrazione Trump per una gamma più ampia di tariffe. Questa pausa è vicina alla fine, prevista tra circa cinque settimane. La mancanza di progressi nelle trattative preoccupa.