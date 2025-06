GRPC 2025: riflettori su innovazione e sostenibilità nel settore downstream energetico

Il Global Refining and Petrochemicals Congress (GRPC) 2025 torna a Nuova Delhi dal 10 all'11 luglio, riunendo leader globali, innovatori e responsabili politici per plasmare il futuro del settore downstream energetico.



Il tema di quest'anno, "The Next Horizon: Downstream 2030 – Innovazioni per un futuro a basse emissioni di carbonio", sottolinea il ruolo cruciale del settore nel promuovere un futuro sostenibile e a basse emissioni di CO2. GRPC 2025 metterà in luce aree di interesse chiave, tra cui la decarbonizzazione, la trasformazione digitale, l'economia circolare e l'evoluzione dei quadri normativi che guidano l'innovazione nella raffinazione e nella petrolchimica.