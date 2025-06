Carlo Messina è il banchiere dell'anno secondo Borsen Zeitung

Nella motivazione si sottolinea che Messina, nato a Roma nel 1962, ha coronato la sua carriera alla guida della maggiore banca italiana lo scorso anno, con un utile record. Un risultato che "non solo piace alla stampa finanziaria locale, ma anche agli azionisti. Grazie al forte andamento degli affari, Intesa Sanpaolo si vede infatti in grado di distribuire un dividendo record di oltre 6 miliardi di euro", si evidenzia.



Sotto la guida di Messina, la capitalizzazione di mercato dell'istituto italiano si è più che triplicata. Con una capitalizzazione ben superiore agli 80 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo è oggi una delle prime banche d'Europa. Inoltre, nella nota dell'organizzazione si sottolinea l'impegno della banca nella transizione ecologica: dal 2021 Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 70 miliardi di euro in finanziamenti per la transizione green.

Messina, inoltre, lancia continuamente ambiziosi programmi multimiliardari a sostegno della coesione sociale della società italiana. Per la Group of 20+1, Messina è quindi un meritevole European Banker of the Year 2024.