Economia globale: resilienza e sfide nel 2025-2026 secondo l'OCSE





L'economia globale mostra resilienza, ma le sfide rimangono. OCSE prevede una crescita del PIL globale del 3,3% nel 2025 e 2026, con l'inflazione in calo.

Crescita stabile, inflazione in calo

Secondo l'ultimo Economic Outlook dell'OCSE, l'economia globale dovrebbe mantenere una crescita stabile nonostante le difficoltà. Il PIL globale è previsto crescere del 3,3% sia nel 2025 che nel 2026, in leggero aumento rispetto al 3,2% del 2024. L’inflazione nei paesi OCSE dovrebbe diminuire ulteriormente, passando dal 5,4% del 2024 al 3,8% nel 2025 e al 3.

0% nel 2026, grazie alle politiche monetarie restrittive. L'inflazione è già rientrata negli obiettivi delle banche centrali in quasi la metà delle economie avanzate e in circa il 60% di quelle emergenti. I mercati del lavoro si sono gradualmente allentati, ma la disoccupazione rimane bassa. I forti aumenti salariali nominali e la continua disinflazione hanno rafforzato il reddito reale delle famiglie. Eppure, la crescita dei consumi privati rimane contenuta nella maggior parte dei paesi, riflettendo una debole fiducia dei consumatori. Il commercio globale è in ripresa, con una crescita prevista del 3,6% nel 2024. Beh, non male.

Prospettive di crescita diversificate

Le prospettive di crescita variano notevolmente tra le regioni. Negli Stati Uniti, la crescita del PIL è prevista al 2,8% nel 2025, per poi rallentare al 2,4% nel 2026. Nell'area euro, la ripresa del reddito reale delle famiglie, i mercati del lavoro tesi e la riduzione dei tassi di interesse continuano a trainare la crescita.

Ha evidenziato la carenza di manodopera come una sfida crescente, destinata ad aggravarsi con l'invecchiamento della popolazione, richiedendo interventi per adeguare le competenze alle esigenze del mercato del lavoro e aumentare la partecipazione alla forza lavoro, soprattutto di donne e lavoratori più anziani.