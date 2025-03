Calo del mercato auto in Italia a febbraio: -6,3%





Il mercato automobilistico italiano mostra segnali di rallentamento. Le immatricolazioni di nuove auto a febbraio sono state 137.922, un calo del 6,3% rispetto alle 147.170 dello stesso mese del 2024. Questo dato negativo segue un andamento simile già registrato a gennaio.

Secondo Massimo Artusi, Presidente di Federauto, la flessione è dovuta in parte a un giorno lavorativo in meno, ma soprattutto alla reazione negativa dei privati di fronte all'incertezza sulle future normative europee in materia di emissioni. "C'è preoccupazione per il clima di confusione creato dalle notizie provenienti da Bruxelles", ha dichiarato Artusi, sottolineando come le anticipazioni sull'Action Plan della Commissione Europea non siano rassicuranti.