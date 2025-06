La produzione manifatturiera in Cina segna 49,5 a maggio: contrazione continua

L'attività del settore manifatturiero in Cina ha mostrato un'ulteriore flessione nel mese di maggio. L'indice ufficiale dei responsabili degli acquisti, noto come PMI manifatturiero, è sceso a 49,5. Questo valore si colloca al di sotto della soglia critica di 50, che convenzionalmente separa l'espansione dall'attività in calo.

È il secondo mese consecutivo in cui l'indicatore segna una contrazione per la potente economia asiatica. Nel mese di aprile, il PMI si era già fermato a 49,0.

Questa debolezza riflette, tra le altre cose, le tensioni persistenti sul fronte commerciale con gli Stati Uniti.