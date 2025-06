L'Eurozona respira: la disoccupazione scende ad aprile 2025

Si osserva però una diminuzione rispetto al 6,0% di aprile 2024, suggerendo una tendenza positiva su base annua anche a livello comunitario.

L'analisi fornita da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, stima che ad aprile 2025 fossero 12,902 milioni le persone senza lavoro nell'intera UE. All'interno di questo numero, 10,680 milioni si trovavano nell'Eurozona. Rispetto a marzo 2025, il numero dei disoccupati è diminuito di 188 mila unità nell'Unione Europea e di 207 mila unità nella sola Eurozona. Il confronto con aprile 2024 evidenzia una riduzione ancora più marcata: la disoccupazione è scesa di 217 mila persone nell'UE e di 343 mila nell'Eurozona.

Uno sguardo alla disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) rivela una situazione complessa.

Ad aprile 2025, i giovani disoccupati erano 2,859 milioni nell'UE, di cui 2,272 milioni nell'Eurozona. Il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,8% nell'Unione Europea, in calo rispetto al 15,0% di marzo 2025, e del 14,4% nell'Eurozona, anch'esso in diminuzione dal 14,8% del mese precedente.

Confrontando i dati mensili per la fascia d'età più giovane, si nota una diminuzione di 57 mila unità nell'UE e di 74 mila nell'Eurozona rispetto a marzo 2025. Nondimeno, il confronto su base annuale con aprile 2024 mostra un lieve aumento della disoccupazione giovanile nell'UE (+19 mila), mentre si è registrata una diminuzione nell'Eurozona (-16 mila).

Le statistiche per sesso mostrano un andamento positivo per entrambi i generi ad aprile 2025.

Il tasso di disoccupazione femminile nell'UE è sceso al 6,1% (dal 6,2% del mese prima), e quello maschile al 5,6% (dal 5,7%). Nell'Eurozona, la disoccupazione femminile si è ridotta al 6,5% (dal 6,6%), mentre quella maschile è calata al 6,0% (dal 6,1%).

Le stime diffuse in questa analisi si basano sulla definizione standard di disoccupazione utilizzata a livello globale, definita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Essa considera disoccupate le persone senza lavoro che hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti e che sono disponibili ad iniziare a lavorare entro le due settimane successive. Per avere un quadro completo del mercato del lavoro, i dati sulla disoccupazione sono affiancati da altri indicatori, come i lavoratori a tempo parziale sottoccupati o le persone che cercano lavoro ma non sono immediatamente disponibili, pubblicati separatamente con i dati dell'EU Labour Force Survey (EU-LFS) per il quarto trimestre 2024.