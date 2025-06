Il calo dell'inflazione nell'Area Euro a maggio 2025: i dati Eurostat

Una notizia importante per chi osserva l'andamento dei prezzi. L'inflazione annuale nell'Area Euro è prevista in decisa frenata per il mese di maggio 2025. Secondo la stima flash diffusa da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, il tasso annuo dovrebbe attestarsi all'1,9%. Questo valore segna un calo rispetto al 2,2% registrato nel mese di aprile. Si tratta di una variazione significativa che indica un potenziale allentamento delle pressioni inflazionistiche complessive.