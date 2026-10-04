07/10/2026 sport

I Philadelphia 76ers firmano con Bloom Energy, il nuovo sponsor da più di 10 milioni l'anno

L'azienda produttrice di energia diventa partnership pluriennale a partire dal 2026/27. Decisivo l'arrivo di LeBron James

I Philadelphia 76ers hanno annunciato una partnership pluriennale con Bloom Energy, azienda della Silicon Valley specializzata in sistemi di generazione elettrica in loco. Il marchio comparirà sulle maglie a partire dalla stagione 2026/27, presentato durante il media day del 28 settembre in cui la squadra ha confermato l'arrivo di LeBron James e Jaylen Brown.

Secondo fonti vicine al contratto, il valore supera i 10 milioni di dollari all'anno, posizionandosi al secondo posto nella NBA per sponsor di maglia. Le prime cinque cifre di riferimento sono:



- Golden State Warriors - Iren: oltre 50 milioni annui, record storico.



- Los Angeles Lakers - Albert: più di 20 milioni a stagione.

- New York Knicks - Experience Abu Dhabi: più di 20 milioni a stagione.

- Philadelphia 76ers - Bloom Energy: oltre 10 milioni a stagione.

- Altre franchigie: accordi inferiori a 10 milioni.

Bloom Energy sostituisce Crypto.com, sponsor dei Sixers per cinque anni, la cui collaborazione è terminata con un anno di anticipo per mutuo accordo. L'azienda, con sede a San Jose, produce celle a combustibile a ossido solido che generano elettricità continua, senza combustione e con emissioni quasi nulle. I clienti includono ospedali, data center e Comcast, azionista di minoranza dei Sixers; la compagnia conta più di mille installazioni negli Stati Uniti.



Dal punto di vista finanziario, Bloom ha registrato ricavi per 3,1miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi e una capitalizzazione di mercato di 81miliardi, con un rialzo del 320% del titolo in un anno, trainato dalla crescente domanda di energia per l'intelligenza artificiale. La scorsa settimana la società è entrata nell'S&P 500, sostituendo Molson Coors. Oltre ai Sixers, Bloom è già partner di San Jose Sharks, San Francisco 49ers e Golden State Warriors.

"L'arrivo di LeBron James e Jaylen Brown è stata la ciliegina sulla torta", ha dichiarato Tad Brown, CEO di HBSE, evidenziando come la presenza di stelle abbia rafforzato la decisione di Bloom di investire nel basket di Philadelphia.







Per i 76ers, la visibilità è garantita: la squadra giocherà il massimo consentito di 34 partite trasmesse in televisione a livello nazionale, con un roster che include Joel Embiid, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, accrescendo l'interesse di tifosi e partner commerciali.

La trattativa con Bloom è iniziata proprio quando LeBron James ha scelto Philadelphia, fornendo slancio al progetto commerciale, come ha spiegato Brown.

"Abbiamo colto l'opportunità al volo, grazie alla combinazione di sport, tecnologia e sostenibilità", ha concluso Brown.





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