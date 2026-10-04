Data Act 2026: access by design rivoluziona i prodotti connessi - Punto e a capo - @gigibeltrame | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

07/10/2026

leisure

Gigi Beltrame

Data Act 2026: access by design rivoluziona i prodotti connessi

Dal 12/09/2026 i dati dei dispositivi IoT devono essere disponibili in formato leggibile e gratuito

Il Data Act (Regolamento UE 2023/2854) è entrato in vigore il 12 settembre 2025. Da quella data, per tutti i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato, l'art. 3, par.1 introduce il principio di access by design. In pratica, i dati generati dall'uso di un dispositivo dovranno essere messi a disposizione dell'utente in modo predefinito, gratuito, sicuro, completo, strutturato, in un formato comune e leggibile da macchine. Quando la tecnologia lo consente, l'accesso dovrà avvenire direttamente, senza dover attendere richieste specifiche.
Il requisito di access by design si sovrappone al principio di privacy by design già sancito dal GDPR. La sfida per le imprese è trovare un equilibrio tra accessibilità, sicurezza e tutela dei dati personali, coordinando misure tecniche e organizzative per garantire la conformità sia dal punto di vista tecnologico sia normativo.

Le nostre newsletter

Le aziende dovranno affrontare diverse attività operative, che coinvolgono vari dipartimenti:

- Progettare modalità di accesso ai dati fin dalla fase di sviluppo.
- Predisporre formati machine-readable per garantire la leggibilità automatica.
- Mappare tecnicamente i dati generati da prodotti e servizi.
- Redigere informative precontrattuali chiare per gli utenti.
- Gestire le richieste di accesso ai dati secondo le nuove disposizioni.
Inoltre, a partire dall'11 settembre 2026, il Cyber Resilience Act (CRA) imporrà obblighi di segnalazione relativi a vulnerabilità sfruttate attivamente e incidenti gravi che coinvolgono prodotti digitali. Questo rafforza il legame tra governance dei dati, cybersecurity e compliance.

Per supportare le imprese, il 6 ottobre 2026 è previsto il Cyber Lab, workshop pratico rivolto a professionisti di cybersecurity e compliance, con focus su NIS2, DORA, Modello Organizzativo Cyber e Procedure di Gestione degli Incidenti, elementi chiave per adempiere ai requisiti del CRA. Parallelamente, sarà lanciata la Data Act Academy, un percorso formativo per Legal, Compliance, DPO, IT, Cybersecurity, Data Governance, Procurement, Product e Management. L'obiettivo è guidare le organizzazioni dalla teoria alla pratica, attraverso mappatura dei dati, self-assessment, analisi contrattuale, modelli di governance integrata e roadmap di adeguamento.
In sintesi, il Data Act non si limita a garantire l'accesso ai dati, ma ridefinisce la progettazione di prodotti e servizi, spingendo le imprese a creare valore in un ecosistema sempre più interconnesso.






Aggiungi BusinessCommunity.it su Google News


Homepage
Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

IRPEF, dare, avere, redistribuire: un equilibrio sempre più difficile

Il caldo estremo spinge la transizione energetica verso dati in tempo reale

Il 2025 segna la ripresa della mobilità elettrica in Europa e Italia

L'elettrificazione ridefinisce la sovranità energetica europea

Maximilien Abadie (Lectra): l'intelligenza artificiale entra in tutta la filiera della moda

Fare Business

AI agentica spinge le imprese italiane a ripensare all'intera infrastruttura

L'AI accelera il procurement: velocità, controllo e valore per le imprese

Smart Product: trasformare un prodotto connesso in leva di valore continuo per il business

Benessere sul lavoro: il 38% dei dipendenti italiani insoddisfatti e le 5 leve chiave per cambiare

Pasta italiana: 13,5 miliardi di fatturato, 48,3% del mercato globale e 14,3 miliardi di valore aggiunto

Torna a Milano Forum Banca

Marketing

Come preparare un Black Friday vincente senza cadere nella corsa al prezzo

Creator economy italiana: crescita, etica e microinfluencer in vetta

Digital Business

Dalla sperimentazione alla scalabilità nell'era dell'intelligenza artificiale agentica

AI nelle imprese italiane: il vero ostacolo è la carenza di competenze

Finanza e investimenti

La crescita delle obbligazioni per l'AI spinge la disciplina dei prezzi e il rischio settoriale

Nuda proprietà in Italia: prezzi +2% e domanda in crescita per gli investitori

I quattro driver che plasmeranno i mercati nel Q4&8239;2026

Sport Business

I Philadelphia 76ers firmano con Bloom Energy, il nuovo sponsor da più di 10 milioni l'anno

Leisure

Ritorno alle radici tra le colline del Gavi DOCG con l'Azienda Molinetto - Vinicitor Sapiens

Comunicazione 2035: le 4 figure chiave per guidare l'impresa digitale - Libro ''I comunicatori del futuro''

Data Act 2026: access by design rivoluziona i prodotti connessi - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie