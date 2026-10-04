07/10/2026 economia

Nuda proprietà in Italia: prezzi +2% e domanda in crescita per gli investitori

Giabardo (Immobiliare.it): i prezzi medi raggiungono 2.077 euro/mq, offerta +5% e contatti +4% indicano un mercato in salute

Immobiliare.it Insights ha rilevato un aumento nazionale del prezzo delle case in nuda proprietà del +2% rispetto a 12 mesi fa, con una spesa media di 2.077 euro/mq. L'offerta è cresciuta del +5% e la domanda, misurata in termini di contatti sugli annunci, è aumentata del +4%, segno di un settore in salute. Il report, guidato da LukeBrucato, analizza i principali indicatori di mercato a livello nazionale e nelle principali città italiane.

«La crescita registrata nell'ultimo anno conferma come la nuda proprietà rappresenti una soluzione sempre più centrale per la gestione del patrimonio immobiliare nel tempo», afferma Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it. «Questa formula è infatti capace di rispondere a esigenze diverse ma complementari: se da un lato permette ai proprietari di ottenere liquidità mantenendo l'usufrutto della propria abitazione, dall'altro offre agli acquirenti la possibilità di acquistare un immobile a un prezzo più contenuto, con una prospettiva di investimento nel medio-lungo periodo».



Nel Nord-Ovest i prezzi sono saliti del +6%, mentre nelle Isole hanno registrato un +5%. Il Centro mostra un lieve aumento dell'+1%, il Nord-Est resta stabile e il Sud registra una flessione del -6%. L'offerta è in crescita in tutte le macro-aree, con incrementi a due cifre in Isole (+17%) e Nord-Est (+10%). Il Sud è in rialzo del +6%, mentre Centro e Nord-Ovest aumentano del +3%. La domanda varia: contrazione marcata nel Sud (-22%), moderata nelle Isole (-5%), crescita solida nel Centro (+10%), e rialzi di +7% nel Nord-Ovest e +3% nel Nord-Est.



Focus città



I prezzi medi in nuda proprietà sono in rialzo quasi ovunque:



- Milano: 4.276 euro/mq.

- Roma: 2.689 euro/mq.

- Firenze: 2.655 euro/mq.

- Venezia: 2.630 euro/mq.

- Napoli: 2.467 euro/mq.

Le variazioni di offerta e domanda tra le città più importanti:



- Venezia: stock in calo del -46%.

- Catania: stock -22%, contatti -54%.

- Firenze: stock -21%.

- Cagliari: stock +34%, contatti +24%.

- Bari: stock +11%.

Focus quartieri Milano e Roma



A Milano, il Centro è la zona più costosa con quasi 7.900euro/mq, seguita da Arco della Pace-Arena-Pagano (7.700euro/mq) e Genova-Ticinese (6.800euro/mq). Il quartiere più economico è Cimiano-Crescenzago-Adriano (sotto 2.400euro/mq).







A Roma, il Centro Storico è il più caro con quasi 4.400euro/mq, poi Parioli-Flaminio e Bologna-Policlinico (4.050euro/mq), e infine Casal Lumbroso-Massimina-Ponte Galeria (1.250euro/mq).

La distribuzione dell'offerta mostra che a Milano il 10% dello stock è concentrato in Garibaldi-Moscova-Porta Nuova, seguito da Fiera-Sempione-CityLife-Portello (6%) e Porta Vittoria-Lodi (5,8%). A Roma, il principale raggruppamento è Talenti-MonteSacro-NuovoSalario (7,4%), poi Cinecittà-Quadraro (6,2%) e Monteverde-Gianicolense-ColliPortuensi-Casaletto (5,7%).