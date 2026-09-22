23/09/2026 idee

Cultura, AI e benessere: le tre leve che guideranno le HR

Gallo (HRC Community): la certificazione Best HR Team 2026 svela i trend chiave per le risorse umane

A Milano si è tenuta la quinta edizione della Certificazione Best HR Team, iniziativa lanciata nel 2022 da HRC Community per valorizzare i progetti più innovativi delle funzioni Risorse Umane in Italia. L'analisi dell'Osservatorio HRC su 174 progetti presentati ha evidenziato tre direzioni strategiche per il 2026:



- Cultura aziendale guida il cambiamento (51% dei progetti, 88 su 174). Le imprese hanno privilegiato il rafforzamento della cultura interna, basata su fiducia e ingaggio, rispetto all'adozione tecnologica.

- AI esce dalla fase sperimentale. Su 17 iniziative di Digital Transformation, 13 integrano l'Intelligenza Artificiale nei processi core, dall'automazione operativa all'analisi del sentiment.



- Wellbeing diventa abilitatore di performance. La salute psicofisica, i percorsi di prevenzione e il counseling sono collegati direttamente ai risultati di business.

In questo contesto, 60 aziende nazionali e internazionali hanno ricevuto il bollino di qualità Best HR Team 2026. Tra i casi più rappresentativi spiccano: Zenita con il progetto WeFlex, che introduce una settimana corta mantenendo ore e retribuzione invariati; Siemens Healthineers, che ha ampliato il welfare con quattro settimane di congedo di paternità retribuito e contributi per caregiver e nido; Terna con il programma Terna For Health, che offre screening oncologici, consulenza psicologica 24h e piattaforma Wellhub; Fincantieri e il recruiting Future Forward, che utilizza gamification e un agente AI per valutare le soft skill della GenZ; ACEA, che ha lanciato la community LIA (Intelligenza Artificiale), formando oltre 8000 dipendenti e sviluppando 26 processi semplificati e 23 casi d'uso.



"Best HR Team conferma la capacità di conoscere e anticipare i trend delle aziende, che oggi rispondono con un 51% di progetti focalizzati sulla cultura organizzativa per contrastare il fenomeno del disengagement, ma anche per guidare l'innovazione attraverso la costruzione di un nuovo senso di appartenenza e di ingaggio basato su fiducia e cura", ha dichiarato Marco Gallo, Managing Director di HRC Community. "Sulla Generative AI assistiamo a un netto cambio di passo: il 70% dei progetti e degli use case presentati non riguarda una semplice implementazione software, ma un approccio pragmatico e verticale sui processi dell'intera organizzazione. Questa edizione del Best HR Team dimostra che le imprese italiane stanno affrontando con grande maturità la duplice sfida dell'impatto tecnologico e del coinvolgimento delle persone. Mentre i dati nazionali del Politecnico di Milano ci ricordano che solo il 15% dei lavoratori in Italia si dichiara pienamente ingaggiato e appena l'8% vive una condizione di completo benessere psicofisico, le aziende che premiamo stanno indicando la strada per invertire la rotta: l'innovazione e la flessibilità funzionano solo se innestate su un terreno culturale solido e sulla centralità del benessere umano. Con 174 progetti analizzati e 60 team certificati, l'edizione 2026 conferma che le direzioni HR stanno guidando la trasformazione del business integrando le nuove tecnologie con una rinnovata e pragmatica attenzione alle persone", conclude Gallo.







La certificazione 2026 ha rafforzato il suo valore data-driven con la validazione ufficiale di TÜV Rheinland Italia, organismo con oltre 150anni di esperienza nella verifica di qualità, e la collaborazione tecnologica di QUINT, che ha condotto più di 570 assessment sulla prontezza e maturità dei team.

I vincitori delle otto categorie Best HR Team 2026 sono:



- People & Change Management - Zenita con WeFlex, che dimostra come benessere e efficacia organizzativa possano crescere insieme.

- Diversity, Inclusion & Equity - Siemens Healthineers, che ha introdotto quattro settimane di congedo di paternità retribuito, tre giorni dedicati alla salute femminile, bonus nascite e un contributo annuale di 2400 euro per asilo nido e assistenza familiare.

- Digital Transformation - ACEA, con LIA - Community Intelligenza Artificiale, una rete collaborativa che ha coinvolto più di 8000 persone in percorsi formativi e ha realizzato 26 processi semplificati e 23 use case.

- Attraction of Talent - Fincantieri, che ha ripensato il recruiting verso la GenZ attraverso gamification, challenge e interviste guidate da un agente AI.

- Leadership - Coca-Cola HBC Italia, che ha trasformato la cultura della leadership con una rete di Culture Ambassadors e Buddy, diffondendo un Growth Mindset tramite podcast ed edutainment, raggiungendo il 69% di ingaggio nella Supply Chain.

Welfare & Wellbeing - Terna. Con Terna For Health, l'azienda ha strutturato un programma capillare di salute psicofisica che include screening oncologici e cognitivi in sede, consulenza psicologica H24, nutrizionisti, palestre aziendali e la piattaforma Wellhub attiva su tutto il territorio.

Engagement - Danieli. Con Teambuilding Inclusion Lab con Arte e Libro, Danieli ha coniugato formazione, group coaching e una brigata di cucina inclusiva in collaborazione con la cooperativa sociale Arte e Libro ETS, sviluppando competenze relazionali e responsabilità sociale d'impresa.

Upskilling - ACEA. Con Accademia dei Mestieri, ACEA ha valorizzato il know-how tecnico interno creando un Albo dei Formatori Interni e percorsi Train the Trainer, con la mappatura di 165 docenti interni e la riduzione dei costi operativi di formazione.

Le aziende certificate Best HR Team 2026



A2A life Company, Acea, ACF Fiorentina, Algeco, Allianz Trade Italy, Alpitour World, Avolta, BAT, BDO Italia, Beiersdorf, Brandart SPA, Brightstar Lottery, CAMST Group, Capgemini, Casalasco, CDP, Ceva Logistics, Clariane Italia, Coca-Cola HBC Italia, Comecer, Coopservice, d'Amico Società di Navigazione, Danieli, De Nora, Eataly, Elt Group,Entain, EY, Angelini Technologies - Fameccanica, Federazione Trentina della cooperazione, Fincantieri, Flamma Group, FLEX, Formula, Forvis Mazars, Gewiss , Ghella, Gruppo Hera, Haleon, Heidelberg Materials Italia, Kuehne + Nagel, Lefebvre Giuffrè, MAGROUP - MAGNAGHI AEROSPACE, Metinvest - Italia, NOVOMATIC, OpenFiber, Original Marines, PagoPA, Palex Healthcare Group Italia, Perfetti Van Melle, Prima Industrie, PwC Italy, Renault Group, Rhenus Logistics, Siemens Healthineers, Sirti,Terna, TP Italia, Unilever, Zenita Group.