23/09/2026 fare

Manifattura italiana: automazione, energia ed export sfidano l'incertezza

Sabato (MECSPE): trasformazione digitale, efficienza energetica e la buona tenuta delle filiere non sono più soltanto obiettivi di sviluppo, ma vere e proprie leve strategiche per affrontare il futuro

L'incertezza dei mercati globali spinge le imprese manifatturiere italiane a intensificare investimenti in processi produttivi, innovazione e apertura verso l'estero. L'Osservatorio MECSPE, manifestazione che si terrà alla fiera di BolognaFiere dal 3 al 5 marzo 2027, rileva che il settore ha raggiunto un valore di 1.168 miliardi di euro nel primo quadrimestre 2026 e che tra il 2027 e il 2030 la crescita media annua dovrebbe attestarsi all'1% a prezzi costanti.

Nel sondaggio di quattro mesi, il 16% degli imprenditori segnala bassa soddisfazione, il 55% la definisce media e il 29% la considera alta, delineando un "cauto ottimismo". Il 63% delle aziende afferma di essere in linea con gli obiettivi 2026, mentre oltre tre su quattro registrano fatturato stabile o in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. Inoltre, più della metà valuta il proprio portafoglio ordini come sufficiente.



Guardando al biennio 2026-2027, l'85% delle imprese manifesta una fiducia almeno moderata, con il 22% che nutre aspettative elevate. Le principali criticità rimangono l'incertezza internazionale (48%), l'andamento di mercato (41%) e l'aumento dei prezzi delle materie prime (40%).

Automazione, digitalizzazione e sostenibilità emergono come driver chiave del cambiamento. Le cinque tendenze più rilevate dagli imprenditori sono:



- Automazione e robotica per l'efficienza produttiva (34%).

- Digitalizzazione e interconnessione dei processi (33%).

- Personalizzazione e produzione su misura (31%).



- Sostenibilità ambientale e processi a basso impatto (27%).

- Transizione energetica e riduzione dei consumi (23%).

Le imprese puntano inizialmente su tecnologie che garantiscono guadagni rapidi in produttività, qualità ed efficienza, preparando il terreno per trasformazioni più profonde. In questo contesto, MECSPE si conferma come hub di innovazione, offrendo iniziative come MECSPE LAB - Spazio Innovazione e l'Arena MECSPE per dibattiti strategici.

L'export registra segnali positivi: l'88% delle imprese guarda con fiducia al 2026-2027, superando le rilevazioni precedenti. Tra le esportatrici, il 33% punta a consolidare la presenza nei mercati già stabili, il 32% esplora nuove destinazioni per diversificare il rischio e il 22% cerca partner e distributori locali più affidabili. La preoccupazione per i dazi è contenuta, con oltre la metà delle aziende poco o per nulla allarmata.







I costi energetici restano una pressione, ma il 57% delle imprese prevede che gli aumenti saranno gestibili. Il 42% intende investire in energie rinnovabili o efficienza energetica, trasformando la sfida in opportunità di crescita. Nelle catene di fornitura, sette imprese su dieci segnalano impatti moderati o minimi; per rafforzare la resilienza, si ricorre a diversificazione dei fornitori, accordi di lungo periodo, aumento delle scorte e ricerca di materiali alternativi.

«Le trasformazioni globali aprono nuove opportunità per la manifattura italiana: imprenditori prudenti oggi, ma pronti a investire sul futuro"», commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. «I dati dell'Osservatorio mostrano imprese consapevoli delle sfide che hanno davanti, ma determinate a rafforzare la propria competitività attraverso investimenti, innovazione e apertura a nuovi mercati. La trasformazione digitale, l'efficienza energetica e la buona tenuta delle filiere non sono più soltanto obiettivi di sviluppo, ma vere e proprie leve strategiche per affrontare il futuro. Come MECSPE, il nostro obiettivo è continuare ad accompagnare le aziende in questo percorso, creando occasioni di confronto e connessione tra domanda e offerta di innovazione».