29/07/2026 sport

Albert e i Lakers: la patch che trasforma le maglie in vetrina finanziaria

La patch sarà presente sulla parte superiore sinistra del petto di tutte e quattro le divise dei Lakers, incluse la Gold Icon Edition, la Purple Statement Edition, la White Association Edition e la Black City Edition

L'NBA ha messo a segno un nuovo colpo nelle sponsorizzazioni. Albert ha infatti siglato una partnership con i Los Angeles Lakers, diventando marchio ufficiale sulle patch delle maglie. La decisione assegna a Albert una delle più grandi piattaforme di visibilità sportiva, esponendo il brand a milioni di spettatori in televisione, online e nei momenti salienti delle partite.

Nel mondo del marketing sportivo, la patch sulla divisa è un canale privilegiato: appare in ogni trasmissione, in ogni foto e in ogni replay, garantendo una presenza costante e ad alta frequenza.

"I Lakers hanno costruito negli anni una straordinaria eredità di successi nel basket, che ha reso la maglia viola e oro una delle squadre più popolari al mondo e la divisa uno dei capi d'abbigliamento più iconici dello sport", ha dichiarato Jeanie Buss, Governor dei Los Angeles Lakers. "Generazione dopo generazione, abbiamo visto i più grandi giocatori del mondo indossare la maglia dei Lakers. La divisa è un'estensione della squadra e rappresenta il meglio di questa franchigia. Ogni nuova stagione, quando vedo per la prima volta i giocatori con l'iconica divisa dorata, sono pervasa da un profondo orgoglio, gratitudine per il passato ed entusiasmo per il futuro. Non potremmo essere più orgogliosi di dare il nome di Albert alla maglia dei Lakers e di offrire ai nostri fantastici tifosi visibilità per i suoi prodotti finanziari personali".



La patch con il nome Albert sarà posizionata sulla parte superiore sinistra del petto di tutte le quattro divise dei Lakers:



- Gold Icon Edition.



- Purple Statement Edition.

- White Association Edition.

- Black City Edition.

"I Lakers rappresentano l'eccellenza, l'ambizione e un legame con i tifosi che va ben oltre il basket. Albert è orgoglioso di collaborare con un'organizzazione che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo", ha dichiarato Yinon Ravid, CEO e fondatore di Albert. "Insieme, siamo entusiasti di sfruttare la portata di questa partnership per aiutare i tifosi a gestire meglio il proprio denaro e a sbrigare le incombenze finanziarie della vita, in modo che possano dedicare più tempo a ciò che amano, come guardare il basket".



Albert è un assistente finanziario personale scelto da oltre 20milioni di utenti. L'app raccoglie tutti i conti in un unico spazio, consente di trasferire denaro, pagare bollette, individuare opportunità di risparmio e creare piani personalizzati. Gestisce il budget, risparmia, spende, investe e sincronizza i conti, tutto tramite un'interfaccia unica.



L'accordo è stato facilitato dalla divisione immobiliare di Excel Sports Management, che ha curato le trattative per garantire una partnership efficace e duratura.





