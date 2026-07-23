Albert e i Lakers: la patch che trasforma le maglie in vetrina finanziaria | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

29/07/2026

sport

Albert e i Lakers: la patch che trasforma le maglie in vetrina finanziaria

La patch sarà presente sulla parte superiore sinistra del petto di tutte e quattro le divise dei Lakers, incluse la Gold Icon Edition, la Purple Statement Edition, la White Association Edition e la Black City Edition

L'NBA ha messo a segno un nuovo colpo nelle sponsorizzazioni. Albert ha infatti siglato una partnership con i Los Angeles Lakers, diventando marchio ufficiale sulle patch delle maglie. La decisione assegna a Albert una delle più grandi piattaforme di visibilità sportiva, esponendo il brand a milioni di spettatori in televisione, online e nei momenti salienti delle partite.
Nel mondo del marketing sportivo, la patch sulla divisa è un canale privilegiato: appare in ogni trasmissione, in ogni foto e in ogni replay, garantendo una presenza costante e ad alta frequenza.
"I Lakers hanno costruito negli anni una straordinaria eredità di successi nel basket, che ha reso la maglia viola e oro una delle squadre più popolari al mondo e la divisa uno dei capi d'abbigliamento più iconici dello sport", ha dichiarato Jeanie Buss, Governor dei Los Angeles Lakers. "Generazione dopo generazione, abbiamo visto i più grandi giocatori del mondo indossare la maglia dei Lakers. La divisa è un'estensione della squadra e rappresenta il meglio di questa franchigia. Ogni nuova stagione, quando vedo per la prima volta i giocatori con l'iconica divisa dorata, sono pervasa da un profondo orgoglio, gratitudine per il passato ed entusiasmo per il futuro. Non potremmo essere più orgogliosi di dare il nome di Albert alla maglia dei Lakers e di offrire ai nostri fantastici tifosi visibilità per i suoi prodotti finanziari personali". 

La patch con il nome Albert sarà posizionata sulla parte superiore sinistra del petto di tutte le quattro divise dei Lakers:

- Gold Icon Edition.

- Purple Statement Edition.
- White Association Edition.
- Black City Edition.
"I Lakers rappresentano l'eccellenza, l'ambizione e un legame con i tifosi che va ben oltre il basket. Albert è orgoglioso di collaborare con un'organizzazione che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo", ha dichiarato Yinon Ravid, CEO e fondatore di Albert. "Insieme, siamo entusiasti di sfruttare la portata di questa partnership per aiutare i tifosi a gestire meglio il proprio denaro e a sbrigare le incombenze finanziarie della vita, in modo che possano dedicare più tempo a ciò che amano, come guardare il basket". 

Albert è un assistente finanziario personale scelto da oltre 20milioni di utenti. L'app raccoglie tutti i conti in un unico spazio, consente di trasferire denaro, pagare bollette, individuare opportunità di risparmio e creare piani personalizzati. Gestisce il budget, risparmia, spende, investe e sincronizza i conti, tutto tramite un'interfaccia unica.

L'accordo è stato facilitato dalla divisione immobiliare di Excel Sports Management, che ha curato le trattative per garantire una partnership efficace e duratura.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

AI fisica: i robot autonomi spingono la domanda di calcolo verso nuovi record

I CEO europei spingono sull'Intelligenza Artificiale, ma temono infrastrutture deboli

Reputazione aziendale in Italia: dati, governance e canali vincenti

Il Capex per l'IA supera i mille miliardi: i ruoli chiave di Cina e USA

Massimo Nissoli e Andrea Bricchi (HD ESG): l'etica della rigenerazione che ridisegna i contratti sociali delle città

Fare Business

Dissonanza di carriera: il nuovo motore di cambiamento per i manager italiani

IDE in Italia: crescita industriale e digitale nonostante la flessione

Private equity 2026: 251 deal. Manifattura il settore preferito

L'AI aumenta produttività ma indebolisce i legami: il rischio per la Gen&8239;Z

AI in Italia: ROI in rapida crescita e sfide da superare

DeepTree usa l'AI per dimezzare i tempi di ricerca nelle operazioni di M&A

Qualità, digitale ed elettrico: le tre leve per l'automotive italiano

Marketing

Consumi: pressioni economiche, incertezza geopolitica e AI ridisegnano il retail

Resi e rivendita: la sfida della reverse logistics per i retailer italiani

Digital Business

AI accelera l’adozione, ma la gestione delle identità resta vulnerabile

Amazon Business supera i 60&8239;miliardi di vendite, 11&8239;milioni di clienti globali

Finanza e investimenti

Strategie di allocazione alla luce della prudenza

I mercati sottovalutano lo shock inflazionistico

Geopolitica al vertice del rischio: come cambia l'allocazione degli investimenti

Sport Business

Albert e i Lakers: la patch che trasforma le maglie in vetrina finanziaria

Leisure

Vini d'Etna: la rinascita dei vitigni autoctoni - Vinicitor Sapiens

Longevità come leva strategica: ridefinire lavoro, cultura e innovazione - Libro ''Economia della longevità''

L'AI non aspetta nessuno e continua a correre - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <