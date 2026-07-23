29/07/2026 fare

DeepTree usa l'AI per dimezzare i tempi di ricerca nelle operazioni di M&A

Ferretti e Arione (DeepTree): la vera innovazione non è solo trovare l'informazione, ma averla già connessa in un unico ambiente di lavoro

L'intelligenza artificiale sta cambiando le infrastrutture finanziarie. McKinsey stima che l'adozione dell'AI in fusioni e acquisizioni (M&A) e private equity possa tagliare i costi operativi fino al 20% e velocizzare i processi del 50%.

Nonostante questi vantaggi, la fase di ricerca preliminare rimane ancorata a banche dati isolate, registri pubblici e fonti non integrate. Il risultato è un lavoro che può durare settimane, aumentare il rischio di errori e rallentare l'intera operazione, con possibili ripercussioni sulla competitività.

DeepTree, startup italiana, ha sviluppato una piattaforma basata su AI che automatizza la ricerca e l'analisi delle informazioni aziendali. Delegando le operazioni ripetitive alla tecnologia, il sistema individua le opportunità più interessanti, lasciando ai professionisti più tempo per la strategia di investimento.



"Per gran parte di chi opera in questo ambito, una porzione rilevante del lavoro quotidiano consiste ancora nel raccogliere dati sparsi nel tentativo di organizzarli in un formato leggibile e funzionale all'analisi. L'obiettivo della nostra tecnologia non è certamente quello di sostituire l'intuizione umana, ma piuttosto di eliminare gli ostacoli procedurali che si creano nella fase iniziale di ogni operazione", spiega Lorenzo Ferretti, CEO di DeepTree.

Una delle difficoltà più evidenti è l'uso dei codici ATECO, che spesso non descrivono fedelmente l'attività reale delle imprese. Aziende molto diverse possono finire nella stessa categoria, complicando l'individuazione dei profili più pertinenti.



La piattaforma supera questo limite con una ricerca semantica. L'utente può descrivere l'azienda desiderata tramite parole chiave o concetti, senza dover scegliere categorie predefinite. Il motore analizza un database proprietario di informazioni pubbliche, ricostruisce l'attività effettiva delle imprese e restituisce le informazioni più utili in un unico ambiente di lavoro.

L'integrazione di modelli di AI consente inoltre di generare automaticamente report e documenti personalizzati, pronti per la valutazione o la condivisione.

"Per troppo tempo i professionisti sono stati costretti a saltare da un portale all'altro per ricostruire il quadro completo di un'azienda, dai dati societari allo storico delle operazioni. La vera innovazione oggi non è solo trovare l'informazione, ma averla già connessa in un unico ambiente di lavoro. Centralizzando l'intero ecosistema di dati in un'unica piattaforma, eliminiamo la complessità delle indagini incrociate e forniamo una visione d'insieme immediata, pronta per essere trasformata in documento finale", conclude Claudio Arione, co-fondatore e CTO di DeepTree.





