29/07/2026 digital

Amazon Business supera i 60miliardi di vendite, 11milioni di clienti globali

Valenti (Amazon): le vendite sono costantemente in crescita con 1,8milioni di nuovi clienti

Amazon Business ha raggiunto 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate nel secondo trimestre del 2026, supportando oltre 11 milioni di organizzazioni in tutto il mondo. Dal lancio negli Stati Uniti nel 2015, la piattaforma è presente in 11 paesi, serve centinaia di migliaia di piccole imprese e 97 delle 100 aziende della Fortune100. Nella prima metà dell'anno, più di 1,8 milioni di nuove organizzazioni hanno aderito, accelerando la crescita già in atto.

Le imprese, dalle strutture sanitarie alle scuole, dalle fabbriche agli hotel, cercano un'esperienza d'acquisto che unisca la semplicità dello shopping personale con le esigenze operative. Amazon Business risponde con una proposta integrata: ampia gamma di prodotti, processi di acquisto e consegna ottimizzati per le aziende, prezzi competitivi e strumenti di controllo della spesa.



Negli ultimi dodici mesi, la piattaforma ha lanciato diversi servizi basati sull'Intelligenza Artificiale per rendere gli acquisti più intelligenti:



- Amazon Business Assistant fornisce risposte in tempo reale, supporta la gestione dell'account e suggerisce modalità di acquisto più efficienti sulla base della cronologia degli ordini.

- Savings Insights analizza la spesa aziendale e indica opportunità di risparmio, come sconti per acquisti in grandi quantità o per ordini ricorrenti.

- Spend Anomaly Monitoring avvisa i team quando rileva acquisti insoliti, consentendo di intervenire prima che le spese diventino un problema.



"Aziende di ogni dimensione scelgono Amazon Business per l'ampia selezione di prodotti, la convenienza quotidiana e la rapidità e affidabilità delle consegne", afferma Geraldine Valenti, Director di Amazon Business Francia, Italia e Spagna. "In un contesto in cui le organizzazioni sono chiamate a fare sempre di più con risorse limitate, continuiamo a innovare per aiutarle a risparmiare tempo e denaro, consentendo loro di reinvestire queste risorse nella crescita del proprio business" -.

L'assortimento disponibile è cresciuto di quasi il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, includendo centinaia di milioni di articoli. Le categorie con la crescita più rapida sono gli utensili per la manutenzione, i mobili per ufficio e i prodotti alimentari freschi. La varietà è sostenuta da una rete globale di milioni di venditori, molti dei quali piccole e medie imprese. Strumenti come Guided Buying orientano i dipendenti verso prodotti preferenziali, semplificando la navigazione dell'offerta.







I prezzi rimangono competitivi tutto l'anno, con tariffe riservate alle aziende e sconti per quantità su milioni di articoli. Nel 2025, le riduzioni specifiche di Amazon Business hanno consentito alle organizzazioni di risparmiare più di 1miliardo di dollari a livello globale, dal materiale didattico per le scuole alle forniture per le catene alberghiere. Il programma Iscriviti & Risparmia estende ulteriori benefici per gli acquisti ricorrenti.

Prime Business, l'abbonamento dedicato alle imprese, ha permesso ai clienti di risparmiare oltre 880milioni di dollari in costi di spedizione nel corso dell'anno scorso. Recentemente è stato aggiunto Amazon Quick, un assistente personale basato sull'IA che si integra con gli strumenti aziendali, apprende le priorità dell'utente e svolge attività come pianificazione di riunioni, creazione di documenti o generazione di dashboard, mantenendo la sicurezza e la governance offerte da AWS. Le piccole e medie imprese possono così risparmiare quasi 1100dollari all'anno grazie a questi vantaggi ampliati.