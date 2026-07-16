22/07/2026 sport

NBA: JPMorgan Chase diventa sponsor ufficiale dei Dallas Mavericks

La partnership offre vantaggi esclusivi ai titolari di carta di credito e nuovi spazi sportivi per la comunità texana

JPMorgan Chase ha siglato una partnership pluriennale con i Dallas Mavericks, diventando il partner ufficiale per le patch sulle maglie e per i servizi bancari della franchigia. Il logo Chase sarà stampato nella parte superiore sinistra di tutte le quattro maglie ufficiali dei giocatori e anche su quelle vendute ai tifosi nei Mavs Shops. All'interno dell'American Airlines Center la banca avrà una presenza di rilievo, con un ingresso dedicato sul lato est per i titolari di carte idonee.

"La partnership con JPMorgan Chase rappresenta un traguardo importante per il futuro dei Dallas Mavericks", ha dichiarato Rick Welts, CEO dei Mavericks. "In qualità di leader del settore, Chase è all'avanguardia nell'offerta di un servizio clienti di alto livello, nell'eccellenza operativa e in una cultura vincente: principi che condividiamo. Non vediamo l'ora di collaborare per migliorare l'esperienza dei nostri tifosi e avere un impatto significativo nel Nord del Texas per gli anni a venire".



I titolari di carte Chase potranno usufruire di vantaggi esclusivi per tutta la stagione, tra cui offerte sui biglietti, posti a sedere riservati, sconti sul merchandising e punti di ristoro all'interno dell'arena. Inoltre, saranno disponibili esperienze VIP che consentono di avvicinarsi all'azione in campo e di partecipare a eventi dedicati.



"Oggi si apre un nuovo entusiasmante capitolo per Chase a Dallas", ha dichiarato Peter Muriungi, Presidente del South Region Market Leadership Team e CEO di Digital Assets and Blockchain Solutions di Chase. "I Mavericks sono una delle franchigie sportive più riconoscibili e siamo orgogliosi di collaborare con una squadra che unisce le persone in tutto il Nord del Texas. In quanto membri di lunga data della comunità di Dallas, non vediamo l'ora di creare esperienze memorabili per i tifosi, offrire valore ai nostri clienti e investire in iniziative che contribuiscano alla crescita delle nostre comunità".

La collaborazione prevede anche iniziative economiche nel Nord del Texas, tra cui la sponsorizzazione principale del programma Mavs Business Assist, che organizzerà workshop e programmi di supporto per le nuove imprese. Parallelamente, verranno costruiti nuovi campi da basket comunitari, offrendo spazi sicuri dove giovani e famiglie potranno praticare sport e promuovere stili di vita attivi.



Per celebrare l'accordo, i primi 500 tifosi che acquisteranno una maglia dei Dallas Mavericks presso il negozio Victory Plaza Hangar con una carta di debito o credito Chase riceveranno un omaggio, fino ad esaurimento scorte, entro il 31luglio.





