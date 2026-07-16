22/07/2026 marketing

Aziende italiane: il 71% non sono pronte a gestire crisi reputazionali

Brufani (Competence): serve un sistema di Reputation Governance capace di integrare ascolto, analisi degli stakeholder, qualità delle relazioni, procedure e capacità di risposta

Il nuovo rapporto redatto da Competence e AstraRicerche indica che il 71% delle imprese italiane non si sente in grado di attivare rapidamente misure di comunicazione adeguate in caso di crisi reputazionali. La debolezza emerge soprattutto quando la crisi è già scoppiata, rendendo più difficili le operazioni di contenimento. Nonostante l'esistenza di strumenti specifici, più del 30% delle aziende non ne riconosce il valore né li adotta. Per colmare il divario, Competence, agenzia specializzata in PR & Reputation Management, ha avviato una partnership con Conducttr, società londinese nota per le simulazioni immersive di scenari di crisi. La collaborazione consente di integrare consulenza strategica, messaggi chiave personalizzabili e percorsi di crisis training online, flessibili e adattabili alle diverse realtà aziendali.



"Le crisi reputazionali non nascono quasi mai all'improvviso: spesso sono il risultato di segnali deboli non intercettati, relazioni non presidiate o processi decisionali non abbastanza preparati. Oggi, anche per l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale sulla visibilità dei brand, la reputazione non può più essere gestita solo quando emerge un problema", commenta Lorenzo Brufani, Founder e CEO di Competence. "Serve un sistema di Reputation Governance capace di integrare ascolto, analisi degli stakeholder, qualità delle relazioni, procedure e capacità di risposta. La collaborazione con Conducttr va in questa direzione: allenare crisis team e manager singoli a reagire con tempestività ed efficacia, grazie a un tool digitale personalizzabile che unisce gaming e formazione online".



"Le situazioni di crisi non sono più un'eccezione, ed è proprio per questo che prepararsi ad affrontarle è oggi più importante che mai", afferma Arianna Cerea, Crisis Scenario Designer di Conducttr. "Una preparazione efficace alla gestione delle crisi non consiste semplicemente nel valutare la probabilità del prossimo evento critico o nel verificare l'esistenza di un piano di risposta. Significa piuttosto rafforzare la capacità dei leader di comprendere rapidamente il contesto, prendere decisioni tempestive, coordinare le attività tra i diversi team e avviare con efficacia il percorso di ripresa. Le esercitazioni non devono necessariamente essere lunghe, costose o impattanti per generare risultati concreti. Quando sono progettate sulla base di obiettivi chiari, consentono di far emergere presupposti impliciti, superare i silos organizzativi e migliorare la qualità delle decisioni in condizioni di pressione. La collaborazione tra Conducttr e Competence aiuterà le organizzazioni a considerare la simulazione di crisi non soltanto come un'attività formativa, ma come uno strumento pratico per sviluppare una reale capacità di risposta e ottenere un vantaggio competitivo nei processi decisionali".







La piattaforma di Conducttr permette a Competence di realizzare training su misura, sia da remoto sia in presenza, superando i limiti dei tradizionali workshop teorici. Gli ambienti digitali simulano canali di comunicazione, flussi informativi, interazioni con gli stakeholder e dinamiche social, consentendo ai team di testare l'analisi strategica e la prontezza operativa, per poi ricevere indicazioni di miglioramento. Le esercitazioni possono riprodurre diversi tipi di emergenza, tra cui:



- attacchi reputazionali sui canali digitali.

- cyber-attacchi.

- diffusione di fake news.

- pratiche di green-washing.

- discriminazioni.

Questo approccio risponde a una tendenza del mercato della consulenza: secondo lo stesso studio, nel prossimo quinquennio il 44% delle aziende ritiene che le agenzie di PR più competitive saranno quelle capaci di organizzare in anticipo team, processi, risposte immediate e attività di simulazione. La partnership tra Competence e Conducttr vuole dunque rendere le organizzazioni più crisis-ready, andando oltre manuali e linee guida per offrire esperienze pratiche in ambienti digitali realistici e dinamici.





