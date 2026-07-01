08/07/2026 economia

Le prospettive dell'euro nel breve termine restano incerte

Wewel (J. Safra Sarasin): la divisa ha perso più del 3% sul dollaro e il 6% sull'AUD nella prima metà del 2026

L'euro ha registrato una performance negativa nella prima metà del 2026, guadagnando solo contro la corona svedese mentre ha perso oltre 3% rispetto al dollaro e 6% rispetto all'australiano. L'indebolimento è stato più marcato rispetto alle altre valute del G10, che hanno mostrato tendenze più stabili.

All'inizio dell'anno, le prospettive sembravano favorevoli grazie al pacchetto tedesco per infrastrutture e difesa, lanciato lo scorso anno. Gli investitori avevano inoltre iniziato a perdere fiducia nel dollaro dopo le minacce del presidente Trump di annettere la Groenlandia con la forza militare e le critiche all'indipendenza della Fed a gennaio. Tuttavia, questi timori sono svaniti quando Trump ha ritirato la proposta sulla Groenlandia e ha nominato Kevin Warsh successore di Jerome Powell alla Fed.



Il cambiamento più decisivo è arrivato con l'escalation di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'aumento dei prezzi dell'energia ha peggiorato i termini di scambi dell'area euro, creando pressione al ribasso sulla moneta. "Il notevole aumento delle aspettative sui tassi della BCE ha sostanzialmente protetto l'euro da un calo più marcato, poiché le aspettative di politica monetaria implicite nei mercati per l'area dell'euro e gli Stati Uniti hanno registrato una convergenza", afferma Claudio Wewel, FX Strategist di J. Safra Sarasin.

Il supporto è diminuito quando la Fed ha abbandonato la politica accomodante, sorprendendo i mercati con un approccio più hawkish. L'inflazione negli Stati Uniti è in rialzo, mentre l'attività manifatturiera e il mercato del lavoro mostrano segnali di accelerazione. Allo stesso tempo, la crescita economica europea resta debole, con una previsione di riduzione del PIL di circa 0,3 punti percentuali a causa della chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz. Il pacchetto fiscale tedesco ha avuto un impatto limitato, e le aziende della difesa hanno accumulato ordini arretrati, mentre parte dei fondi destinati alle infrastrutture è stata reindirizzata verso spese sociali di emergenza.



"Prevediamo che l'area euro crescerà solo dello 0,5% su base annua nel 2026. In questo contesto, la presidente della BCE Lagarde ha minimizzato i timori relativi all'inflazione di secondo impatto", continua Wewel. Lagarde, ha minimizzato i timori di inflazione di secondo impatto, ma la divergenza ciclica tra le due sponde dell'Atlantico lascia spazio a un ulteriore vantaggio dei tassi statunitensi. Il tasso di cambio EUR/USD sembra ora allineato al differenziale tra i titoli di Stato a 2 anni di Stati Uniti e Germania, con le recenti fluttuazioni del petrolio che compensano in parte lo svantaggio di rendimento dell'euro.







Infine, "riteniamo che, dal punto di vista del momentum ciclico relativo, il margine per un ulteriore indebolimento dell'euro a partire dai livelli attuali stia diventando sempre più ridotto. La crescita nell'area euro è stata più debole di quanto previsto all'inizio di quest'anno. Tuttavia, gli attuali tassi di cambio dovrebbero riflettere in larga misura la debolezza dei dati. Ciò significa che la soglia affinché i dati macroeconomici dell'area euro possano sorprendere al rialzo è piuttosto bassa, mentre il mercato ha già scontato un'accelerazione ciclica negli Stati Uniti, dato il boom dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, riteniamo che non ci vorrebbe molto perché l'euro registri un rimbalzo da questi livelli", conclude Wewel.