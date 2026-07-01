08/07/2026 digital

Intelligenza artificiale: la nuova sfida nei CDA di governance per le imprese europee

Nespoli (Prysmian): il documento 2026 segnala l’urgenza di modelli di AI più agili per competitività e sicurezza

Intelligenza artificiale non è più solo una leva tecnologica; è una sfida che attraversa governance aziendale, sicurezza economica, competitività industriale e rischio geopolitico. Ilâ¯Corporate Leaders 2026 è stato presentato nell’Auditoriumâ¯Prysmian di Milano, frutto della collaborazione tra accademici, istituzioni e professionisti riunitisi a Madonna diâ¯Campiglio per l’eventoâ¯Experts Talk – Corporate Leaders. Il documento fornisce una visione strategica sulle trasformazioni in atto e alimenta il dibattito nazionale ed europeo sull’uso dell’IA.



Tra i temi centrali figurano la sicurezza economica delle filiere strategiche, la governance del rischio nei settori critici, il rapporto tra innovazione e regolazione, la sovranità tecnologica, la gestione dei dati e il ruolo dei corporate leaders in un contesto di crescente instabilità geopolitica. L’IA sarà uno dei principali fattori competitivi per le imprese europee nei prossimi anni; per questo il documento propone un approccio integrato che unisca innovazione, compliance, resilienza operativa e gestione del rischio, promuovendo modelli di governance capaci di accompagnare l’adozione delle nuove tecnologie in modo responsabile e sostenibile.



“L'Europa rischia di affrontare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale con strumenti pensati per il passato. Oggi servono modelli nuovi capaci di coniugare innovazione, competitività e sicurezza economica” - Michele Carpagnano, Direttore scientifico dell’Osservatorio Golden Power e Partner Dentons -.

Il documento sottolinea la necessità di costruire modelli di governance capaci di guidare l’adozione dell’IA nei settori più sensibili, favorendo un dialogo continuo tra imprese, istituzioni e regolatori. L’obiettivo è garantire che lo sviluppo dell’IA avvenga secondo criteri di responsabilità, trasparenza e sicurezza, trasformando una potenziale area di rischio in una leva di competitività per il sistema produttivo europeo.







“In un contesto di crescente instabilità geopolitica e accelerazione tecnologica, la resilienza digitale è oggi una leva essenziale per proteggere infrastrutture, dati e continuità operativa. Per le imprese, grandi o piccole che siano, integrare i rischi geopolitici nella governance e rafforzare la sicurezza delle architetture digitali significa trasformare l’incertezza in capacità di adattamento, competitività e crescita sostenibile” - Alessandro Nespoli, Chief Risk and Compliance Officer di Prysmian -.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti di realtà industriali e istituzionali di rilievo, tra cui Prysmian, Assonime, Leonardo, Poste Italiane, l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università di Trento e Dentons, evidenziando l’interesse crescente del mondo produttivo verso le implicazioni strategiche dell’IA. Con il Corporate Leaders 2026, Theâ¯Experts Talk – Corporate Leaders intende fornire una visione condivisa per un’adozione dell’IA che sia al contempo innovativa, competitiva e responsabile, offrendo alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide di una trasformazione destinata a rimodellare i modelli economici e organizzativi dei prossimi anni.