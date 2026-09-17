01/07/2026 sport

Wimbledon pensa ai fan e al loro coinvolgimento

Smith (IBM): modernizzazione delle piattaforme digitali per i fan di tennis

Wimbledon si prepara a offrire un'esperienza digitale completamente rinnovata per i Campionati 2026, grazie a una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale sviluppate insieme a IBM. L'All England Lawn Tennis Club e la multinazionale tecnologica hanno annunciato il lancio di nuovi strumenti disponibili sull'app ufficiale e su wimbledon.com, riprogettati per offrire a milioni di appassionati nel mondo un'esperienza più fluida, personalizzata e coinvolgente.

Al centro dell'innovazione c'è Key Moments, un nuovo strumento che si affianca alla già nota funzione "Likelihood to Win", capace di calcolare in tempo reale le probabilità di vittoria di ciascun giocatore. A differenza di quest'ultima, che si limita a fornire una stima basata su statistiche attuali e storiche, Key Moments va oltre: spiega quali azioni concrete stanno influenzando l'andamento di una partita e perché, offrendo ai tifosi una comprensione più profonda dei momenti chiave.



La funzione è disponibile per tutti gli incontri singoli, sia maschili che femminili. L'altra novità di rilievo è Match Chat, un assistente AI potenziato che funziona come un vero "compagno" digitale durante le partite. Invece di navigare tra schermate multiple o cercare statistiche manualmente, i tifosi possono porre domande in linguaggio naturale - ad esempio: "Cosa è successo finora nella partita?" - e ricevere risposte immediate in stile conversazionale, arricchite da foto e video pertinenti.

Lo strumento è costruito su watsonx Orchestrate e si avvale di una rete di agenti AI addestrati allo stile editoriale di Wimbledon e al linguaggio specifico del tennis. A rendere possibili queste innovazioni è stata una profonda modernizzazione dell'intera infrastruttura digitale del torneo.



Il processo ha coinvolto il trasferimento di oltre 15.000 risorse digitali - articoli, video, fotografie e relativi metadati - verso una nuova architettura dei contenuti. Per gestire questa operazione è stato impiegato IBM Bob, un acceleratore di sviluppo basato sull'AI, capace di costruire un knowledge graph, mappare le relazioni tra i contenuti e sviluppare flussi di lavoro automatizzati. Il risultato è stato sorprendente: un progetto che normalmente avrebbe richiesto da quattro a cinque specialisti per diversi mesi è stato completato da un singolo ingegnere in 4 settimane, con i 15.000 asset estratti in soli 47 minuti.







"Ogni anno la nostra priorità è rimanere al vertice dello sport e offrire l'esperienza migliore agli ospiti dei Campionati - sia per chi varca i cancelli di Wimbledon sia per le centinaia di milioni di persone che seguono l'azione digitalmente in tutto il mondo", ha dichiarato Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell'All England Club.

"La nostra partnership tecnologica con IBM ci permette proprio di fare questo, offrire esperienze significative che sfruttano le ultime innovazioni per creare modi più coinvolgenti di interagire, informare ed entusiasmare il nostro pubblico globale". "Le nuove esperienze per i tifosi, unite alla modernizzazione della piattaforma di Wimbledon che usa IBM watsonx e IBM Bob, sono un esempio di come le organizzazioni possano utilizzare l'AI non solo per approfondire il coinvolgimento, ma anche per accelerare l'innovazione e sbloccare nuovi livelli di efficienza operativa", ha aggiunto Jonathan Adashek, vicepresidente senior del marketing e delle comunicazioni di IBM.

La collaborazione tra IBM e l'All England Club dura da oltre 35 anni: dal lancio del sito web nel 1995 e dell'app mobile nel 2009, fino alla prima integrazione di soluzioni AI nel 2017. Nel 2025, i dati hanno confermato l'efficacia di questo percorso, con un aumento annuo del 16% dell'engagement su tutte le piattaforme e una crescita del 39% su myWIMBLEDON nell'ultimo anno. I Campionati di Wimbledon 2026 si terranno dal 29 giugno al 12 luglio, con tutte le funzionalità accessibili tramite IBM Slamtracker sull'app e sul sito ufficiale.





