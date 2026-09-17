01/07/2026 fare

Le aziende riscoprono il valore dei senior: perché i candidati over 50 diventano indispensabili

Adami (Adami & Associati): le imprese puntano su queste figure per ruoli tecnici, commerciali e manageriali, superando il mito della giovinezza

Le imprese stanno cambiando rotta: reclutano sempre più professionisti over50 per posizioni commerciali, manageriali e tecniche specializzate. La tendenza è confermata da Adami & Associati, studio di head hunting che ha rilevato una crescita significativa di richieste per profili senior negli ultimi anni. "Negli ultimi anni stiamo assistendo a una rivalutazione molto concreta delle figure senior» spiega Carola Adami, fondatrice di Adami & Associati. «Molte aziende si stanno rendendo conto che esperienza, affidabilità e capacità di gestione delle relazioni sono competenze che richiedono anni per essere sviluppate e che non possono essere sostituite facilmente".



Il nuovo approccio nasce dalla difficoltà di trovare talenti qualificati. Le aziende hanno rivalutato pregiudizi radicati, scoprendo che esperienza, affidabilità e capacità di gestire relazioni richiedono anni di pratica e non si sostituiscono facilmente. Tra i vantaggi più citati per i professionisti over50 emergono:



- Maggiore stabilità professionale.

- Capacità di gestione di situazioni complesse.

- Competenze relazionali consolidate.

- Visione strategica maturata nel tempo.

- Minore propensione a cambiare azienda nel breve periodo.

Il settore commerciale evidenzia in modo netto questa inversione. Le aziende industriali e manifatturiere faticano a trovare venditori capaci di condurre trattative articolate e mantenere relazioni di lungo periodo. «Un commerciale con venticinque o trent'anni di esperienza possiede spesso un patrimonio di relazioni, conoscenze di mercato e capacità negoziali che rappresenta un valore immediatamente spendibile per l'azienda», continua Adami. In molti casi i candidati cinquantenni risultano più competitivi rispetto a giovani appena laureati.



Anche la leadership beneficia di questa svolta. Le organizzazioni in forte crescita cercano manager che possano guidare team, gestire cambiamenti strutturali e supportare il top management nelle decisioni strategiche. In questi contesti l'esperienza accelera i risultati.

La digital transformation e l'intelligenza artificiale non hanno diminuito il valore dei senior. Al contrario, hanno messo in luce competenze non automatizzabili: decisione, gestione delle persone, negoziazione, lettura del contesto e costruzione della fiducia. Tuttavia, il mercato premia ancora chi resta aggiornato e aperto al cambiamento; l'età, da sola, non è un fattore competitivo.







««Le aziende non stanno cercando candidati più anziani per principio» conclude Adami. «Stanno cercando persone in grado di portare risultati. In molti casi scoprono che il profilo ideale non ha trent'anni, ma cinquanta». In un panorama caratterizzato da crescente complessità e carenza di competenze specialistiche, l'esperienza sta riconquistando il ruolo di elemento distintivo, aprendo nuove opportunità di valorizzazione per i professionisti senior.

