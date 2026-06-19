24/06/2026 sport

Pirelli proroga fino al 2028 il ruolo di fornitore unico in Formula 1

Ben Sulayem (FIA): insieme, continuiamo a promuovere l'innovazione e a sostenere la realizzazione di gare emozionanti per piloti, team e appassionati in tutto il mondo

Pirelli ha confermato la prosecuzione del suo incarico di unico fornitore di pneumatici per il FIA Formula One World Championship fino alla stagione 2028. La FIA ha esercitato l'opzione prevista nel contratto del 2023, prolungando di un anno l'accordo con Pirelli, FOM e Formula 1.

L'estensione prevede che Pirelli rimanga l'unico fornitore di gomme per le categorie FIA Formula One, FIA Formula 2, FIA Formula 3 e per la F1 Academy fino alla conclusione del campionato del 2028.

S.E. Mohammed Ben Sulayem, Presidente di FIA, ha commentato: "Pirelli è un partner importante per il FIA Formula One World Championship da molti anni, garantendo costantemente elevati standard di prestazioni, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport. L'estensione della partnership fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a promuovere l'innovazione e a sostenere la realizzazione di gare emozionanti per piloti, team e appassionati in tutto il mondo".



Secondo Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1: "Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all'innovazione e alla sostenibilità. Sono quindi lieto che la FIA e noi prolungheremo questa collaborazione per un altro anno. Mentre continuiamo a rendere sempre più sfidante il quadro regolamentare tecnico, l'impegno di Pirelli per la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo. Desidero ringraziare il Presidente della FIA, Sua Eccellenza Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli. Questa estensione è un altro straordinario esempio di collaborazione con partner esperti, la cui professionalità promuove l'eccellenza e garantisce il miglior spettacolo possibile in pista".



Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli, ha aggiunto: "Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028, grazie all'accordo raggiunto con la FIA, sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem, e Formula 1. Lo scorso anno, abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo, nella nostra lunga partecipazione, importanti sfide tecnologiche e di innovazione. Pirelli non è soltanto un fornitore ma un partner strategico che è stato capace di supportare la costante crescita del campionato, guidata dal lavoro congiunto della Federazione e del promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il migliore laboratorio per innovare, sperimentare soluzioni tecniche all'avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio dei pneumatici stradali di domani. L'estensione della partnership ci consente inoltre di continuare a supportare la F1 ACADEMY contribuendo alla crescita e alla formazione dei nuovi talenti in ambito motorsport".







Pirelli è l'unico fornitore di pneumatici per la Formula 1 dal 2011, ma la sua presenza nella massima serie risale alla gara inaugurale del 1950. In oltre 75 anni di storia, l'azienda ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo delle tecnologie dei pneumatici, accompagnando l'evoluzione delle vetture e adeguandosi ai continui cambiamenti del regolamento tecnico.









