24/06/2026 fare

Subfornitura meccanica: motore della competitività italiana

Sabato (MECSPE): un comparto centrale per la produzione industriale, fatto di eccellenze specializzate che garantiscono precisione e flessibilità, in cui l'export riveste un ruolo strategico

La subfornitura meccanica si conferma come pilastro della produzione industriale in Italia e in Europa, pronta a superare il periodo di rallentamento degli ultimi due anni. Le previsioni indicano una stabilizzazione graduale, con un miglioramento operativo previsto per la seconda metà del 2026. Settori come automotive, aerospace, energia, difesa, packaging e agroalimentare dipendono da una rete di micro, piccole e medie imprese altamente specializzate.

Il prossimo appuntamento di rilievo è la fiera MECSPE, in programma dal 3 al 5 marzo 2027 presso BolognaFiere, che ospiterà il Salone dedicato alla Subfornitura Meccanica. L'evento riunirà imprenditori, fornitori e buyer internazionali, offrendo dimostrazioni di tecnologie avanzate e sessioni di networking. La collaborazione con le principali associazioni di categoria, tra cui CNA, rafforza il legame con l'intero tessuto imprenditoriale italiano.



Secondo Roberta Piccinini, Presidente Nazionale CNA Meccanica e CNA Produzione, "Le imprese della subfornitura meccanica rappresentano una componente essenziale della competitività industriale italiana. Sono aziende spesso di piccole dimensioni, ma con un patrimonio straordinario di competenze e capacità tecnica. La loro forza sta nella capacità di adattarsi ai cambiamenti, lavorare su filiere diverse e costruire soluzioni su misura per mercati sempre più esigenti".



A rafforzare questo scenario è anche la visione di Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE: "Il settore può contare su due grandi leve di evoluzione: l'innovazione e l'internazionalizzazione. Gli investimenti in automazione, digitalizzazione e componentistica ad alto valore aggiunto stanno ridefinendo i processi produttivi, mentre la capacità di costruire collaborazioni solide lungo tutta la filiera apre nuove opportunità sui mercati globali. Il risultato è un comparto sempre più competitivo, capace di rispondere alle esigenze di mercati esigenti e in rapida trasformazione, con una concretezza operativa che da sempre contraddistingue il manifatturiero italiano".



L'aspetto export riveste un ruolo strategico: la subfornitura meccanica detiene una quota rilevante del manifatturiero italiano, con una forte vocazione internazionale e una presenza consolidata nelle catene globali del valore. Le imprese sono apprezzate all'estero per affidabilità, qualità, capacità di personalizzazione e flessibilità produttiva. Per favorire questo posizionamento, MECSPE organizza da anni programmi di internazionalizzazione, tra cui l'incontro con buyer esteri e attività di incoming mirate a collegare domanda internazionale e offerta italiana di qualità.

Secondo Piccinini, le condizioni abilitanti necessarie per una crescita sostenuta includono energia a costi contenuti, investimenti in formazione e incentivi più semplici, nonché una maggiore integrazione tra le imprese. Il costo dell'energia resta critico: l'osservatorio energia CNA registra che il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia è superiore del 28% rispetto alla Francia, del 31% rispetto alla Germania e del 53% rispetto alla Spagna. L'efficienza energetica, l'elettrificazione e la transizione verso modelli produttivi sostenibili sono quindi leve fondamentali.







Il gap di competenze è altrettanto preoccupante: il 60% delle figure tecniche richieste dalle imprese metalmeccaniche risulta difficile da reperire, con carenze soprattutto per operatori CNC, saldatori specializzati, manutentori industriali e progettisti meccanici. Per rispondere a questa esigenza, MECSPE ha lanciato l'iniziativa MECSPE Young & Career, volta a valorizzare il talento e a facilitare l'incontro tra aziende e giovani professionisti dell'industria5.0.

"MECSPE è il luogo in cui la qualità della subfornitura meccanica incontra le esigenze delle filiere industriali, italiane e internazionali", conclude Sabato. "In particolare, il Salone della Subfornitura Meccanica valorizza un comparto centrale per la produzione industriale, fatto di eccellenze specializzate che garantiscono precisione e flessibilità. La collaborazione con associazioni autorevoli, come CNA, rafforza il legame con il tessuto imprenditoriale italiano e consente di portare in fiera contenuti, competenze e visione di filiera. Il nostro obiettivo è offrire alle imprese e agli imprenditori/manager un contesto concreto di incontro e confronto, fortemente relazionale, capace di favorire nuove collaborazioni e valorizzare il ruolo della subfornitura meccanica nella competitività della manifattura".