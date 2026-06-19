24/06/2026 digital

Sis ID festeggia 10 anni e punta al raddoppio in Italia con la suite antifrode

Ongaro (Sis ID): nel nostro paese c'è una crescita del 400%, perché le frodi continuano a crescere

Sis ID, operatore europeo specializzato nella sicurezza dei pagamenti e nella prevenzione delle frodi finanziarie, celebra il decimo anniversario della propria attività. Il traguardo segna una svolta strategica: l’azienda consolida la crescita in Italia, sfruttando una base clienti solida, un network di partner in espansione e una presenza locale strutturata.

Dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2023, Sis ID ha registrato una crescita del 400â¯%, indice del crescente interesse delle imprese italiane per soluzioni avanzate di protezione dei pagamenti, in un contesto caratterizzato da un aumento costante delle frodi finanziarie.



Nel 2024, l’Italia ha toccato un record di 18.714 casi di cyberâfraude, con perdite complessive di 186â¯milioni di dollari, pari a un incremento del 32â¯% rispetto all’anno precedente. Le frodi legate a investimenti e trasferimenti di denaro rappresentano il 26â¯% dei casi, ma concentrano l’80â¯% delle perdite economiche totali.

Le tipologie più diffuse includono il Business Email Compromise (BEC), il furto di IBAN tramite alterazione delle coordinate bancarie del fornitore e la cosiddetta “truffa del CEO”, dove gli hacker si spacciano per alti dirigenti per convincere dipendenti a effettuare bonifici urgenti. Tali minacce colpiscono sia grandi gruppi industriali sia piccole e medie imprese.



Secondo Cyber Guru, i settori più bersagliati in Italia sono il manifatturiero (33â¯% degli incidenti) e quello finanziarioâassicurativo (30â¯%).

Il rapporto della Banca d’Italia (febbraioâ¯2026) indica una lieve diminuzione del tasso di frode sui bonifici SEPA istantanei rispetto al semestre precedente, grazie al rafforzamento dei presidi di prevenzione e alle campagne di sensibilizzazione dei Payment Service Provider. La riduzione è anche frutto dell’introduzione, dal 9 ottobreâ¯2025, del Verification of Payee (VOP), servizio di verifica dell’IBAN per pagamenti transfrontalieri.





